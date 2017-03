ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed. 12 news, Giulia Calcaterra attacca Samantha De Grenet: “Ecco chi è davvero

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: GIULIA CALCATERRA ATTACCA SAMANTHA DE GRENET – Giulia Calcaterra, nonostante sia stata eliminata e non sia riuscita a conquistare la finale, è stata una grandissima protagonista dell’Isola dei Famosi 2017. Tornata in italia, Giulia Calcaterra ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Blogo in cui ha puntato il dito contro Raz Degan e Samantha De Grenet. “Il problema è che lui è molto provocatorio e io sono una che non si lascia scappare niente, mi piace stare alla provocazione e mi piace giocare. Sono stata una delle poche a prendere le sue provocazioni col sorriso e che rispondeva provocando col sorriso. Sì, forse sono una provocatrice, ma che sta alle provocazioni rispondendo ironicamente e non mi sono mai arrabbiata con lui perché non volevo provare rabbia in un contesto così e farmelo rovinare” – ha dichiarato l’ex velina di Striscia la Notizia che, su Samantha De Grenet, finita nel mirino del pubblico e del gruppo ha aggiunto – “Io penso che Samantha sia una donna alfa, ma purtroppo a volte per insicurezza ha voluto provare a crearsi il suo gregge da portarsi in giro per sentirsi più protetta. Lei è sempre stata nel mezzo fino a che, ad un certo punto, le ho detto che doveva prendere una posizione: "O stai con Raz o stai contro Raz, in mezzo non ci puoi stare". Ha cercato quindi l'approvazione, ha visto il gruppo in disparte e si è messa anche lei in disparte. Non è una persona che prende decisioni con la propria testa e questa cosa la sta ammazzando parecchio. Cerca l'approvazione degli altri perché ha paura della nomination”. Non usa mezzi termini, dunque, Giulia Calcaterra che non ha mai nascosto quale fosse il suo obiettivo ovvero la vittoria. L’ex velina, poi, ha spiegato che spera in una vittoria di Eva Grimaldi, nonostante sia in nomination con Simone Susinna e Raz Degan, veterani della nomination e che hanno già dimostrato di essere molto amati dal pubblico. Giulia, infine, ha smentito ancora una volta il flirt con Simone Susinna.

© Riproduzione Riservata.