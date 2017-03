ITALIA’S GOT TALENT 2017/ Ed.8 Audizioni quarta puntata: diretta e concorrenti, chi passerà? (oggi, 17 marzo)

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 AUDIZIONI QUARTA PUNTATA: DIRETTA E VIDEO PROMO (OGGI, 17 MARZO) - Cresce l’attesa per il quarto appuntamento con Italia’s Got Talent 2017: la nuova puntata di Audizioni prenderà il via oggi - venerdì 17 marzo - in prima serata, sia su Sky Uno che in chiaro su TV8. Il sito ufficiale del programma ha rilasciato un video con qualche succulenta anticipazione: si capisce immediatamente che i quattro giudici, con tutta la loro incredibile dose di simpatia e spigliatezza, saranno pronti a rifilare diversi ‘no’ ai talenti che faranno capolino sul palcoscenico. Tra acrobazie, danza e rulli di tamburi qualcuno sarà in grado di strappare un’espressione stupita anche alla presentatrice, Lodovica Comello, reduce della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017. A Italia’s Got Talent 2017 non mancheranno ancora una volta personaggi particolarissimi, come un batterista che suona con le mani o una giovane donna vestita da gatto nero. Il Golden Buzzer è sempre sul tavolo: qualcuno si aggiudicherà l’accesso diretto in finale stasera? Clicca qui per vedere il video promo del quarto appuntamento con Italia’s Got Talent.

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 AUDIZIONI QUARTA PUNTATA: BISIO E MATANO, LA COPPIA PIÙ BELLA DEL MONDO? (OGGI, 17 MARZO) - Tutti i giudici di Italia’s Got Talent 2017 danno sempre segno di divertirsi un mondo dietro al tavolo della giuria, l’uno con l’altro: da Nina Zilli a Luciana Littizzetto, da Claudio Bisio a Frank Matano. “Menzionate il vostro BFF con cui uscirete a fare follie questa sera #IGT” si legge al fianco di una GIF pubblicata dal profilo Twitter ufficiale del programma. GIF dove spiccano proprio Claudio Bisio e Frank Matano, dietro le quinte, con il primo che canticchia il celebre brano di Adriano Celentano, “Siamo la coppia più bella del mondo”. In effetti in un’intervista esclusiva che Matano ha rilasciato a La Stampa, in merito ai suoi colleghi ha ammesso: “Con Luciana ho un legame speciale, l’ho aiutata a presentare il suo libro a Torino al Circolo dei lettori. Anche se è Claudio quello con cui ho passato più tempo in generale e con cui sono più legato”. Cosa combineranno durante la quarta puntata dedicata alle Audizioni di Italia’s Got Talent 2017?

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 AUDIZIONI QUARTA PUNTATA: FRANK MATANO PAZZO DI MANUEL (OGGI, 17 MARZO) - Accade spesso che i talenti che fanno capolino sul palco di Italia’s Got Talent 2017 arrivino a commuovere e conquistare i giudici: Frank Matano sembra affezionarsi sempre ai concorrenti più giovani, coloro che - nonostante l’età anagrafica - non hanno paura di salire su un palco, di fronte a moltissime persone, per mostrare a tutti di che cosa sono capaci. Era successo già l’anno scorso, con l’ironia glaciale di Lucrezia Petrarca (che le aveva fatto guadagnare il Golden Buzzer), ed è successo anche la settimana scorsa con il piccolo Manuel. Manuel è un rumorista, in grado di replicare i suoni delle ambulanze di tutto il mondo. Un vero portento che - nonostante non si sia guadagnato il tanto ambito bottone d’oro - ha merito un abbraccio da parte di Frank Matano. In seguito, il giudice, sulla sua pagina Twitter ha dedicato un post al giovanissimo artista: clicca qui per vederlo direttamente dalla sua piattaforma social ufficiale.

