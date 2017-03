Il Segreto / Anticipazioni 18 marzo: Camila perde i sensi, Beatriz riprende a parlare per chiedere aiuto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 18 MARZO: BEATRIZ RIPRENDE A PARLARE! - Incredibili novità attenderanno i telespettatori de Il Segreto nella puntata che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5, al termine di Amici di Maria De Filippi. Dopo avere assistito alle incredibili indagini di Camila che le hanno fatto capire come Hernando nasconda più di qualche segreto, domani vedremo la signora Dos Casas alle prese con un incidente potenzialmente pericoloso: la donna cadrà da una scala e sbatterà la testa, davanti agli occhi di Beatriz, unica presente in quel momento. Sconvolta per quanto accaduto e non sapendo come aiutare Camila, la giovane Mella comincerà ad urlare chiedendo aiuto. Ma com'è possibile se da anni la ragazza ha perso l'uso della parola? Lo shock e il timore che Camila possa morire le faranno mettere da parte ogni preoccupazione, facendo uscire la sua voce per la prima volta dopo tanto tempo. Sarà una scena importantissima e indimenticabile, d'ora in avanti il suo problema con il mutismo potrà dirsi definitivamente risolto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 18 MARZO: IL BACIO DI RAFAELA E MATIAS - Il doppio gioco di Rafaela proseguirà anche nella puntata de Il Segreto di domani, l'ultima settimanale. Ricordiamo, infatti, che l'episodio serale è stato anticipato dalla domenica al venerdì e che quindi almeno per qualche tempo il giorno festivo sarà digiuno delle vicende di Puente Viejo. La cameriera della locanda di Emilia e Alfonso continuerà a comportarsi in maniera ambigua, dimostrando di essere interessata sia a Ramiro che Matias. Tale sospetto si trasformerà in realtà quando Rafaela, dopo avere baciato Ramiro, compierà lo stesso gesto anche con Matias. Quest'ultimo resterà comprensibilmente sorpreso di fronte ad un simile comportamento ma allo stesso tempo sembrerà ricambiare l'interesse dell'amica. Si tratterà del primo tradimento per il giovane Castaneda, che faticherà a sopportare la lontananza da Prado. Ma quali saranno invece le intenzioni di Rafaela? Bacerà Matias solo per distogliere la sua attenzione dai possibili sospetti riguardanti un misterioso sconosciuto?

