Il Segreto, video replica puntata 17 marzo: Dolores alla conquista della Russia, e Camila? - Nelle ultime puntate de Il Segreto, Matias ha confessato ad Alfonso di essere innamorato di Rafaela. Il Castaneda ne ha parlato con Emilia e insieme hanno consigliato il giovane a scrivere una lettera a Prado. Dopo il bacio scambiato con Elias, Camila cerca di evitarlo e gli ha ribadito nuovamente che tra loro ci potrà essere solo un'amicizia. Nel frattempo, però, la donna cerca di instaurare un bel rapporto con suo marito Hernando. Camila ha approfittato di un momento per chiedere a Hernando di liberarsi di ogni tormento e di vivere serenamente insieme. I due dopo tale richiesta si sono baciati, ma il Dos Casas si è subito allontanato dalla donna. Nel frattempo, Camila sta indagando anche sul passato che riguarda sia Hernando che Beatriz. Quest'ultima fa dei brutti sogni, in cui vede un incendio e un uomo che uccide un bambino. Camila ed Elias hanno compreso che Hernando sa tutta la verità e così cercano di scoprirla. Intanto, Mariana e Gracia gestiscono il negozio di abbigliamento molto bene, registrando diverse vendite. Per quanto riguarda l'attentanto a Munia, Raimundo è risultato, secondo le indagini, essere innocente. Nel frattempo, Dolores è convinta che suo marito Pedro diventerà presidente dell'Unione Sovietica, prendendo il posto di Lenin. La donna vorrebbe vantarsi con tutti i paesani, ma si tratta solo di uno scherzo ideato da Don Berengario. A Puente Viejo è giunta Mencia e Candela e Sol hanno visto in lei una possibile compagna per Carmelo. Così, le due hanno iniziato a pianificare dei piani per avvicinarli. Nel corso della puntata del 16 marzo, Camila non sa più che fare per vivere tranquilla insieme a Hernando. Quest'ultimo decide addirittura di lasciare Puente Viejo e di partire, allo scopo di allontanarsi da Beatriz e Camila. Quest'ultima continua a chiedersi quale sia il motivo per cui Hernando si dimostra così freddo e distante. L'uomo dichiara di dover affrontare delle questioni di lavoro e per tale motivo deve partire per Madrid.

Candela e Sol organizzano un picnic per avvicinare Carmelo e Mencia. I rispettivi mariti però complicano la situazione. Dolores e Mariana chiedono a Mencia di creare per loro l'insegna per il negozio di abbigliamento. Dolores continua a vantarsi del fatto che Pedro diventerà presidente dell'Unione Sovietica. Quello che lei non sa, è che tutto Puente Viejo sa che si tratta di uno scherzo. Intanto, Camila è convinta che Rogelia sappia la verità che rende Hernando così distante e cerca di farla parlare. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 16 MARZO DE IL SEGRETO.

