Isola dei famosi 2017 / Video, Bettarini e la produzione vorrebbero picchiare Raz Degan? Lo svela Eva Grimaldi

ISOLA DEI FAMOSI, VIDEO: BETTARINI E LA PRODUZIONE VORREBBERO PICCHIARE RAZ DEGAN? LE PAROLE DI EVA GRIMALDI (OGGI, 17 MARZO 2017) - Che quest’Isola dei famosi 2017 vedesse Raz Degan contro tutti gli altri naufraghi era ormai noto a tutti ma l’antipatia che i concorrenti del reality show nutrono nei confronti dell’ex modello israeliano sarebbe condivisa anche da Stefano Bettarini, inviato in Honduras, e da tutti i membri della produzione che si trovano lì. A svelare questo retroscena sarebbe un fuorionda di Eva Grimaldi, che senza sapere di avere il collegamento aperto con lo studio durante la diretta ha pronunciato parole molto pesanti. Nel video la ascoltiamo rivolgersi a Samantha De Grenet, che stava ponendo una domanda a Stefano Bettarini: “No guarda si sta trattenendo lui, si sta trattenendo lui. Si sta trattenendo lui per noi. Ma tutta la struttura vuole andare a mettergli le mani addosso”. Affermazioni inequivocabili a cui mancano solo i soggetti ma è facile immaginarli visto che sono state pronunciate in uno dei tanti momenti di tensione in cui Raz Degan provocava il gruppo con le sue parole. Il fuorionda però non è sfuggito ai sostenitori dell’ex fidanzato di Paola Barale, che hanno iniziato a farlo girare sui social accompagnato dall’hashtag “#iostoconraz”. Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.