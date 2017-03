JUSTIN BIEBER / News: ecco cosa succede durante i suoi party privati (oggi, 17 marzo 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: COSA SUCCEDE DURANTE LE SUE FESTE? PARLA UNA MODELLA (OGGI, 17 MARZO 2017) - Cosa succede durante i party privati che organizza Justin Bieber? Nyssa Large, ha recentemente confessato cosa è accaduto durante una festa sullo yacht personale del cantante. Alcune malelingue infatti, hanno sostenuto che l'artista avrebbe chiesto ad alcune ragazze dei favori sessuali e quindi, la modella sopracitata ha deciso di confidarsi con la stampa per chiarire gli aspetti della faccenda. La ragazza infatti, era stata riconosciuta dai tabloid in quanto vecchia conoscenza della popstar. La modella 28enne conosce Justin Bieber da qualche anno ed ha partecipato ad altre feste da lui organizzate anche in passato. La giovane ha immediatamente chiarito che Bieber non richiede assolutamente alcun favore sessuale: “È maturato molto dal suo ultimo tour nel 2015, adesso sembra molto più riservato, più attento – ha confessato Nyssa per poi aggiungere – Ma è davvero adorabile. È molto bravo a parlare con le persone, si può davvero avere una grande conversazione con lui". Come tutte le altre ragazze, anche Nyssa prima di partecipare al party di Justin ha dovuto consegnare il suo cellulare dopo aver firmato un accordo di riservatezza che le impedisce di divulgare ogni tipo di informazione attraverso i social network oppure i giornali scandalistici. “Eravamo solo seduti insieme e abbiamo bevuto qualche drink", ha comunque precisato Nyssa sottolineando l'educazione di Justin Bieber che avrebbe passato la serata tra giochi alcolici e risate anche con i protagonisti di sesso maschile. I due si sono conosciuti nel 2015 a Melbourne e sono entrati immediatamente in connessione grazie alla passione per la musica. (Valentina Gambino)

