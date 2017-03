Joe Bastianich VS Carlo Cracco / "E’ un presuntuoso": guerra tra gli chef di Masterchef Italia?

JOE BASTIANICH ATTACCA CARLO CRACCO E GLI ALTRI GIUDICI DI MASTERCHEF – Ad una settimana dalla finalissima della sesta edizione di Masterchef Italia 7, Joe Bastianich torna a parlare del talent show culinario più famoso al mondo. Bastianich, in particolare, si è soffermato sui colleghi maltrattando soprattutto Carlo Cracco con il quale sembrava avere un rapporto idilliaco. Invece, stando a quello che ha raccontato Bastianich ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, dietro le battute e i sorrisi, con Carlo Cracco ci sarebbe un rapporto diverso. “Carlo Cracco è un presuntuoso. Morto un papa se ne fa un altro” – ha dichiarato Joe Bastianich che, sugli altri giudici di Masterchef Italia 7 ha aggiunto – “Bruno Barbieri a volte è troppo purista e mi fa incazzare, Antonino Cannavacciuolo parla napoletano e non si capisce un ca**o”. L’addio di Cracco, dunque, non spaventa Bastianich che, sul futuro di Masterchef Italia e sulle possibilità che Carlo Cracco venga sostituito da una donna ha aggiunto – “Non abbiamo ancora deciso, in realtà. C'è anche l'ipotesi che non si prenda nessuno”.

JOE BASTIANICH MALTRATTA I VIP DI CELEBRITY MASTERCHEF – Ieri sera, su Sky, è partito Celebrity Masterchef, lo spin-off di Masterchef Italia. I vip che si sono sfidati ai fornelli sono stati il cantante Alex Britti, l’astrologo Antonio Capitani, l’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta, la presentatrice Roberta Capua, l’ex Iena e conduttrice tv Elena Di Cioccio, la protagonista della serie I delitti del Barlume Enrica Guidi, il giornalista Stefano Meloccaro, il campione mondiale di nuoto Filippo Magnini, la produttrice discografica Mara Maionchi, il rapper Nesli, la speaker radiofonica e conduttrice Marisa Passera e l’attrice turca icona del regista Ferzan Özpetek Serra Yilmaz. A giudicarli c’è proprio Joe Bastinich che maltratta anche i vip di Celebrity Masterchef affermando di non conoscerli affatto: “Per me sarà un'esperienza interessante. Non essendo italiano, non vivendo nella cultura italiana sono tutti anonimi, non conosco neanche uno di loro. Forse solo la Cucinotta, per averla vista nel film Il postino”, ha affermato Bastianich al Fatto Quotidiano.

