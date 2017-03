LA GUERRA DEI MONDI/ Su Italia 1 il film diretto da Steven Spielberg (oggi, 17 marzo 2017)

LA GUERRA DEI MONDI, IL FILM INONDA SU ITALIA 1 OGGI, 17 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - La guerra dei mondi, il film in onda su Italia 1 ogi, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di fantascienza del 2005 diretta da Steven Spielberg (Schindler's list - La lista di Schindler, Lo squalo, Jurassic Park) ed interpretata da Tom Cruise (Top Gun, la serie di film di Mission Impossible, Jerry Maguire), Dakota Fanning (Man on fire - Il fioco della vendetta, Mi chiamo Sam, Le ragazze dei quartieri alti) e Justin Chatwin (Dragonball evolution, Urge, Identità violate). La guerra dei mondi è basata sull'omonimo romanzo di Herbert George Wells, uno dei più popolari scrittori inglesi della sua epoca e fra i padri fondatori della fantascienza. Dalle opere di Wells sono stati tratti moltissimi film, a partire da Viaggio nella Luna, diretto nel 1902 da George Melies, considerato agli albori del cinema l'inventore degli effetti speciali. Di questo film è celebre la scena, ancora oggi spesso utilizzata in montaggi e filmati, del razzo che si conficca nell'occhio della Luna, rappresentata come un grande volto. Fra i romanzi più celebri di Wells, tutti saccheggiati dal cinema, vi sono La macchina del tempo, L'isola del Dottor Moreau, L'uomo invisibile e appunto La guerra dei mondi.

LA GUERRA DEI MONDI, IL FILM INONDA SU ITALIA 1 OGGI, 17 MARZO 2017: LA TRAMA - Ray Ferrier (Tom Cruise) è un operaio portuale divorziato che sta passando il week end con i figli Rachel (Dakota Fanning) e Robbie (Justin Chatwin), quando in città di scatena una misteriosa tempesta che causa il black out di tutti gli apparecchi elettronici. Dopo avere accompagnato a casa i figli, Ray si reca in centro per assistere allo strano fenomeno, ma quando giunge vicino ad un cratere formato dalla tempesta, dove la terra comincia a gonfiarsi fino a liberare una misteriosa macchina tripode che comincia ad attaccare la folla con dei raggi laser. Ray, salvatosi per miracolo, riesce a recuperare i figli ed insieme a loro fugge verso la casa della ex moglie nel New Jersey. I tre si rifugiano nella casa vuota, dove vengono a sapere che una misteriosa razza aliena sta scatenando un attacco su vasta scala agli Stati Uniti e a molte altre nazioni del mondo. Ray e i figli partono alla volta di Boston, insieme a molti altri newyorchesi in fuga, mentre colonne di mezzi militari si spostano nella direzione opposta per affrontare gli invasori spaziali. Nel frattempo, delle misteriose e sconosciute piante cominciano a germogliare ovunque, dimostrando che gli alieni stanno già cominciando ad adattare il pianeta alle loro necessità.

© Riproduzione Riservata.