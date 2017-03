LINO BANFI E LA FIGLIA ROSANNA/ Ospiti su Rai 1: presentato il suo "inventario" (Standing Ovation, 17 marzo)

LINO BANFI E LA FIGLIA ROSANNA, OSPITI SU RAI 1: PRESENTATO IL SUO LIBRO (STANDING OVATION, 17 MARZO) - Tra poche ore va in onda nella prima serata di Rai 1 l’ultimo ed atteso appuntamento con la trasmissione Standing Ovation condotta da Antonella Clerici. Una puntata che verrà la partecipazione del noto attore pugliese Lino Banfi assieme alla figlia Rosanna Banfi. A loro toccherà l’onore di premiare la coppia vincitrice di questa prima edizione di questo show musicale. Recentemente il buon Lino Banfi ha trascorso un lungo weekend nella sua amata Puglia e per la precisione ad Andria presso il circolo culturale Corte Sveva per presentare il suo libro “Hottanta voglia di raccontarvi.. ..la mia vita e altre stronzete”. Un libro nel quale l’amato attore ha voluto ripercorrere tutta la sua vita e la carriera con aneddoti e quant’altro. Come riportato dal portale web AndriaLive.it, Banfi nel corso della presentazione ha sottolineato come il libro sia un bilancio della sua vita definito dallo stesso attore un “inventario” che ha voluto scrivere per mantenere una promessa fatta a suo padre Riccardo.

LINO BANFI E LA FIGLIA ROSANNA, OSPITI SU RAI 1: BIOGRAFIA (STANDING OVATION, 17 MARZO) - Lino Banfi nome d’arte di Pasquale Zagaria è nato ad Andria nel 1936 ma all’età di 3 anni si trasferisce assieme alla famiglia a Canosa di Puglia. Ammaliato dal mondo dello spettacolo decise di lasciare la sua amata terra in cerca di fortuna a Milano nel teatro di varietà. Il successo arriva però grazie al grande schermo che lo ha visto esordire nell’anno 1960 nel film Urlatori alla sbarra di Lucio Fulci. Il genere che lo consacrerà è quello comico di cui sarà uno dei principali interpreti negli anni settanta ed ottanta con pellicole che sono rimaste nella storia. Dopo aver collaborato in tantissimi film con il duo comico Franco e Ciccio, nel 1972 recita come principale protagonista nel film Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia. Tra i film più amati che lo hanno visto nel cast ricordiamo L’allenatore nel pallone, La liceale nella classe dei ripetenti, Spaghetti a mezzanotte, Vieni avanti cretino, Al bar dello sport, Scuola di ladri, I Pompieri e tantissimi altri ancora. Negli ultimi ha avuto grande successo con la fiction Rai Un medico in famiglia.

