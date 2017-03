Lo scherzo perfetto / Ultima puntata: vincitori e pagelle, flop Gene Gnocchi

LO SCHERZO PERFETTO, VINCITORI E TOP & FLOP ULTIMA PUNTATA: DELUDE GENE GNOCCHI - Si ride di gusto a Lo Scherzo Perfetto di Teo Mammucari. Nella puntata di ieri sera, il conduttore del nuovo programma di Italia 1 si è piazzato in cima alle nostre preferenze per quanto riguarda le pagelle: conduzione brillante, battuta sempre pronta e mai scontata. Questo show gli calza a pennello, siamo certi che gli regalerà tante soddisfazioni dal punto di vista dello share. Analizzando i concorrenti della puntata, promuoviamo a pieni voti i The Fools (primo posto per la giuria) e Ludovica Di Rito con i loro scherzi: i due youtuber hanno ideato uno sketch davvero divertente, facendo credere alla propria madre di aver imbavagliato il loro professore in seguito ad una nota sul registro. La ragazza, invece, ha indossato i panni di una sexy vedova spaventando a morte la sua vittima col fantasma del marito defunto: un vero spasso. Per quanto riguarda i flop della serata abbiamo scelto Gene Gnocchi, ormai un personaggio abbastanza scontato. L'imitazione di Fedez non è bastata per strappare la sufficienza in pagella.

© Riproduzione Riservata.