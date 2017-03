Loredana Bertè, fischi a Standing Ovation: la battuta su Amici di Maria De Filippi non passa inosservata - Ancora fischi per Loredana Bertè a Standig Ovation e ancora una volta all'arrivo di Gino ed Emanuele Doria sul palco. L'ultima puntata dello show condotto da Antonella Clerici su RaiUno vede esibirsi solo i bambini senza i papà, ma la performance del piccolo Emanuele non è piaciuta a Loredana che è rimasta seduta, abbassando quindi il possibile punteggio del bambino. "Non mi hai fatto vibrare neppure un capello, altre volte sei stato davvero bravissimo ma questa volta no, forse non la sentivi la canzone" questo il giudizio della Bertè che ha poi sottolineato con il loro mondo musicale si quello di "Napoli centrale" e come in quel contesto si muovano comunque meglio. Il giudizio severo verso Emanuele Doria non è tuttavia piaciuto al pubblico in studio, che ha così iniziato a fischiare la Bertè. La cantante e giudice a Standing Ovation si è però spazientita e ha ammonito il pubblico "Eh, ma che siamo qua, ad Amici?". La battuta sul talent di Maria De Filippi, dove fischi e tifo del pubblico non mancano e dove la Bertè è stata fino allo scorso anno giudice, non passa affatto inosservata e fa mormorare il pubblico...

