Moreno e Simone Susinna stanno male/ Isola dei Famosi 2017, infortunio e dottore per il rapper

Isola dei Famosi, doppio infortunio tra i naufraghi: intervento del medico per Moreno, malore per Simone Susinna - È iniziata una settimana davvero difficile per Moreno Donadoni. Il rapper, dopo aver perso la scorsa nomination, ha deciso di tentare l'ultima spiaggia: quella solitaria. È tornato sull'Isola dei Primitivi ma qui ha accusato i primi problemi. Nel daytime andato in onda oggi, le immagini hanno mostrato un Moreno infortunato dopo essere rimasto troppo tempo sotto la pioggia e con le mani in acqua. La difficoltà accusata alle mani ha infattireso necessario l'intervento del medico. Moreno appare notevolmente provato e vivere da solo, creare un riparo e pescare in solitaria si sta rivelando una prova molto più ardua di quello che avrebbe creduto. Ma Moreno non è l'unico ad aver accusato un malore nelle ultime ore. Anche Simone Susinna si è sentito male dopo la notte passata a sorvegliare il fuoco. Steso e con forti dolori allo stomaco, il naufrago è stato accudito da alcuni compagni ma il gesto più bello, a grande sorpresa, è arrivato da Raz Degan. Quest'ultimo gli ha infatti donato uno dei suoi pesci, cucinandolo per lui e lasciando sbigottiti gli altri naufraghi. I passi falsi di Samantha De Grenet e Giulio Base stanno portando il gruppo a ricredersi su Raz e, inaspettatamente, ad avvicinarsi a lui dopo tanti scontri e tanto astio dimostrato.

