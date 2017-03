NUOVA SIGLA DEI PUFFI / Video, Cristina D'Avena incide la nuova colonna sonora per il film

NUOVA SIGLA DEI PUFFI, VIDEO: CRISTINA D'AVENA INCIDE LA NUOVA COLONNA SONORA DEL FILM. IL PERSONAGGIO MISTERIOSO DOPPIATO - Cristina D'Avena è sicuramente il primo e più atteso protagonista del cartone animato ''I Puffi : Viaggio nella foresta segreta'' che uscirà nei cinema il prossimo sei aprile. Sicuramente ci troviamo di fronte a un'opera molto interessante e che vede l'artista confrontarsi con una nuova interpretazione della sigla ''Noi Puffi siam così''. Una delle altre novità vedrà protagonista ancora Cristina D'Avena che doppierà un personaggio nuovo, mai apparso né nella serie né tantomeno che negli altri lungometraggi sui Puffi. Di sicuro c'è grande curiosità ma la produzione è rimasta molto abbottonata sullo svelare situazioni piuttosto intriganti. Staremo a vedere se arriveranno delle novità e se qualcuno riuscirà a dare spiegazioni proprio in merito a questo personaggio prima dell'uscita nelle sale.

