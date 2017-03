ONE MISSISSIPPI/ Anticipazioni, anteprima Amazon Video del 17 marzo 2017: alla scoperta di Caroline

ONE MISSISSIPPI, ANTICIPAZIONI PUNTATE 17 MARZO 2017: LA SERIE - Sbarca su Amazon Video oggi, venerdì 17 marzo 2017, la serie semi-autobiografica One Mississippi, creata da Tig Notaro. L'episodio pilota è stato diffuso dal content streaming nel novembre del 2015, riuscendo ad ottenere feedback positivi per il possibile sviluppo di altri appuntamenti. One Mississippi può contare sulla presenza di Louis C.K. e Diablo Cody come produttori esecutivi, mentre lo show ha conquistato il rinnovo per un secondo capitolo già nel novembre scorso. Nel cast ritroveremo Notaro intento ad impersonare se stesso, mentre John Rhtoman sarà Bill, Casey Wilson interpreterà Brooke, Rya Kihlstedt donerà il volto a Caroline, la madre. Conosceremo il protagonissta proprio alle prese con queste due donne nella sua vita. Tig sta infatti attraversando un momento tragico, ovuto alla morte di Caroline e dovrà occuparsi degli affari di famiglia al fianco del fratello Remy e del patrigno Bill. Scoprirà strada facendo qualcosa di più sulla figura della madre, sul passato che ha vissuto, particolari molto diversi e contrastanti rispetto ai suoi ricordi. Così, un passo dietro l'altro, riscoprirà anche la vita che anima la piccola cittadina di Bay St. Lucille. Le critiche iniziali per lo show sono state più che positive, tanto che Rotten Tomatoes ha assegnato un 93% di Certified Fresh, valutazione basata dalle recensioni di 40 specialisti. 'One Mississippi si rivela un mezzo genuino per la narrazione drammatica, per la commedia narrativa e le autentiche doti di attore del suo cavallo di punta, Tig Notaro'. A questo si aggiunge il giudizio di Metacritic, che ha assegnato al format 77 punti su 100 grazie alle recensioni di 20 critici, espressi in modo generalmente favorevole.

ONE MISSISSIPPI, ANTICIPAZIONI PUNTATE 17 MARZO 2017: LA TRAMA - La madre di Tig sta morendo a causa di un tumore al seno ed il figlio la raggiunge nella sua casa di Los Angeles, sul Mississippi, per darle l'ultimo saluto. Al suo fianco il patrigno ed il fratello. Alla morte della madre, la ragazza di Tig lo raggiunge per dargli il suo supporto morale, ma il fidanzato è incerto sul da farssi e dopo il funerale, decide di rimanere in città per qualche tempo. Discuterà in seguito dei particolari sulla morte di Caroline con Bill ed inizierà ad impegnarsi per lasciar andare gli effetti personali della madre. Bill lo incoraggerà perché indaghi sul trattamento difficile riservato a Caroline, mentre il ragazzo preferirà regalare la sedia preferita della donna ad un vecchio amico.

