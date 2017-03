Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 17 marzo a LatteMiele

OROSCOPO DI OGGI 17 MARZO 2017: PAOLO FOX, PREVISIONI DEL GIORNO A LATTEMIELE - A LatteMiele torna l'appuntamento con Latte e Stelle rubrica dedicata all'oroscopo di oggi, venerdì 17 marzo 2017, di Paolo Fox che si esprime sulla giornata dei segni zodiacali. L'Ariete vive l'opposizione di Giove con un po' di preoccupazione. Saranno tante le novità nei prossimi mesi con nuovi ruoli o addirittura un cambio di lavoro inaspettato. Il Toro deve pensare ad una nuova attività per recuperare i soldi persi nell'ultimo periodo. I Gemelli devono chiudere un po' di cose in sospeso che creano preoccupazione e la voglia di trovare subito una soluzione. Il cielo sembra essere positivo per gli incontri sia dal punto di vista dell'amore che da quello dell'amicizia. Il Cancro invece recupera l'energia persa negli ultimi giorni e deve trovare la forza di sistemare alcune cose lasciate indietro. Il momento di stallo sembra ricevere però delle risposte positive e si potrebbe uscire da alcune difficoltà vissute di recente.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: La lunga opposizione di Giove crea delle perplessità. entro un paio di mesi dovranno essere cambiati alcuni lavori o ruoli. Ci sono buoni aspetti planetari per i sentimenti, al punto da rimanere coinvolto anche in più situazioni. Non deve però mettere in dubbio una storia importante per una futile emozione. Toro: si deve pensare ad una attività, recuperare soldi per la famiglia e pensare ai figli. Non sono stelle per far partire grandi amori. Oggi c'è un po' di fatica e deve fare attenzioni agli sbalzi di temperatura. Gemelli: si deve chiudere ogni sospeso entro la serata senza trascinare le tensioni a sabato e domenica. Deve tenere tutto sotto controllo se c'è una discussione in corso. Bello questo cielo per l'amore e per l'amicizia perché molti possono innamorarsi all'improvviso. Mentre per quanto riguarda le questioni di lavoro è sempre un po' stagnante, ci sono poche novità. Deve cercare di mettere molte cose in chiaro. Cancro: si recupera parzialmente energia però c'è lo stato di dubbio che andrà avanti ancora per qualche settimana per poi trasformarsi in grande successo. Si tratta di vivere un momento di stallo a fronte di qualche buona risposta in più. Qualcuno può liberarsi di un peso. Leone: i nati sotto questo segno hanno tante cose da fare però questa non è una giornata forte. Oggi qualcuno può sentirsi giù di tono e sentire una forte agitazione attorno. L'amore è un punto di riferimento, in questi giorni può albergare una bella passione nel cuore. Resta un periodo bello per chi ha delle idee e delle iniziative concrete da mettere in pratica. Vergine: è un periodo incredibile a livello di conoscenze e passioni. Molti se hanno già una bella storia la possono perfezionare ma c'è anche chi decide di non volere amare. Sabato e domenica sono giornate un pochino in calo. Chi deve parlare di cose importanti meglio farlo oggi anche per il lavoro. Bilancia: lavoro incessante ma anche battagliero per un segno che non riesce mai a raggiungere l'equilibrio. Deve organizzare qualcosa di concreto entro l'estate. In amore c'è la difficoltà nell'incontrarsi quindi anche i grandi amori sono un po' rallentati. Scorpione: il segno è sempre profondo nei propri pensieri per questo a volte si mette in un angolo ma è forte ed orgoglioso. È un fine settimana che riporta in auge l'amore. Sagittario: si possiede la grande arma dell'ottimismo e riesce ad ottenere qualcosa in più. Crede nelle proprie capacità e vuole vivere ed è convinto che la vita sia una cosa meravigliosa. Tra venerdì e domenica c'è un recupero delle emozioni, periodo ottimo per gli incontri. Capricorno: il segno è sempre pensieroso oppure staccato dalle emozioni. Molti dopo una delusione si concedono la solitudine relativa perché poi può incontrare amici e stare con gli altri. Non ha la necessità di coppia estrema non si lascia andare alla prima occasione che capita. L'investimento in amore è molto importante e anche in amore. Qualcuno cambierà riferimento o soci nell'ambito del lavoro. Acquario: si deve avere pazienza ma non si risparmia mai. Da questa sera si migliora a livello fisico. Un sentimento può rinascere tra sabato e domenica. Pesci: si prepara qualcosa di molto importante ma deve credere nelle proprie capacità. Deve pensare all'amore perché da mercoledì riparte. Questa sera c'è un po' di stanchezza ed aumenta la tensione per le troppe cose da fare e qualche ritardo.

