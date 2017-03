PATTY PRAVO/ La cantante in scena su Rai 1: cosa canterà? (Standing Ovation, 17 marzo 2017)

PATTY PRAVO, LA CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA CLERICI (STANDING OVATION, 17 MARZO 2017) - Tra gli ospiti di Standing Ovation, il gioco musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, ci sarà anche Patty Pravo, un vero e proprio pezzo di storia della musica italiana. Nata a Venezia nel 1948, come Nicoletta Strambelli, l'artista veneta ha iniziato a far parlare di sé alla metà degli anni '60, dopo essersi recata a Roma per realizzare il sogno di diventare una affermata cantante. Il suo esordio sulla scena capitolina è avvenuto con il nome di Guy Magenta, presto cambiato in quello che gli avrebbe consegnato la grande notorietà. Il suo primo grande successo è stato Ragazzo triste, vero e proprio manifesto dell'irrequietezza dei ragazzi di quegli anni. Nei mesi successivi ha poi avuto modo di implementare ulteriormente la sua popolarità, diventando nota anche come la ragazza del Piper, la discoteca romana di cui è stata il vero e proprio simbolo. Tra la fine del decennio e l'inizio di quello successivo ha poi dato vita ad una serie di singoli premiati da grande successo commerciale, tra cui vanno ricordati in particolare La bambola (1968), Tripoli 1969 (stesso anno), Pazza idea (1973), La valigia blu (1974), Io ti venderei (1976) e Pensiero stupendo (1977). Negli anni successivi non ha mai smesso di incidere album che ne hanno confermato la grande bravura e le doti vocali, tanto da oltrepassare la soglia dei cento milioni di dischi venduti in ogni parte del globo, cifra che la pone alle spalle della sola Mina tra gli artisti italiani.

PATTY PRAVO, LA CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA CLERICI: 4 MARITI E L'ULTIMO ALBUM (STANDING OVATION, 17 MARZO 2017) - Oltre che per la carriera musicale, Patty Pravo ha però fatto parlare molto spesso di sè per altri motivi, a partire dalla vita sentimentale. In particolare è stata a lungo protagonista delle cronache il suo rapporto con Riccardo Fogli, ex componente dei Pooh con il quale si era legata nel 1972, dopo aver divorziato da Franco Baldieri. In totale ha avuto quattro mariti, coi quali è sempre rimasta in rapporti amichevoli. Nel 2016 è uscito il nuovo album di Patty Pravo, intitolato "Eccomi": come mai questa scelta? La cantante lo ha rivelato nel corso di un'intervista esclusiva a Marie Clarie, "Avevo annunciato l'album già due o tre volte, poi avevo tardato. Quando finalmente è uscito mi è sembrato bello dire 'Eccomi'". Il 2016 è anche l'anno della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, con "Cieli immensi": lì Patty Pravo ha ricevuto il Premio della Critica, "Piacevole, sorridente, passato", sono stati gli aggettivi con cui l'ha descritto nel corso dell'intervista. Ora l'attesa di ritrovarla sul piccolo schermo cresce: che cosa canterà a Standing Ovation?

