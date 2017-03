POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso torna su Canale 5: quali saranno i servizi di oggi, 17 marzo? Gli ascolti

POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO: DI CHE COSA SI OCCUPERÀ OGGI, 17 MARZO 2017? - Barbara D’Urso torna puntuale sul piccolo schermo di Canale 5 oggi, venerdì 17 marzo 2017, con l’ultima puntata della settimana in compagnia di Pomeriggio 5. Proprio ieri, nello studio della presentatrice, si è discusso di Nord e di Sud Italia, riprendendo anche la vicenda relativa ad un cartello che ha fatto parecchio discutere: per sottolineare il suo punto di vista, Barbara D’Urso ha voluto condividere su Instagram uno scatto della città partenopea, e ha aggiunto “E come ho detto oggi a Pomeriggio 5… Per me Napoli è la città più bella del mondo! Sarò di parte… Ma è così! #vivalitalia #napoli #colcuore”. C’è stato spazio anche per la cronaca: si è tornati sull’omicidio di Antonella Lettieri, trovata senza vita lo scorso 8 marzo. Una vicenda che resta avvolta nel mistero. Barbara D’Urso è tornata a concentrarsi anche su Fabrizio Corona, attualmente in carcere. Di che cosa discuterà più tardi nel pomeriggio di Canale 5? Gli ascolti di Pomeriggio 5 sono sempre buoni, e anche ieri la trasmissione ha portato a casa numeri buoni, con il 19.6% con 1 milione e 849mila spettatori nella prima parte. Come sarà l’audience oggi?

