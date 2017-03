QUARTET/ Su Rai Movie il film diretto da Dustin Hoffman (oggi, 17 marzo 2017)

QUARTET, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 17 MARZO 2017: IL CAST - Quartet, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta nel 2012 da Dustin Hoffman (Il laureato, Tootsie, Rain man - L'uomo della pioggia) ad interpretare i protagonisti del film, troviamo Maggie Smith (Gosford Park, la saga di Harry Potter, Marigold Hotel), Billy Connolly (Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, L'ultimo samurai, La mia regina) e Tom Courtenay (45 anni, Il dotor Zivago, Gioventù amore e rabbia). Quartet segna il debutto di Dustin Hoffman, all'età di 75 anni, dietro la macchina da presa dopo una lunghissima carriera di attore, coronata da 2 premi Oscar per Kramer contro Kramer nel 1979 e Rain man - L'uomo della pioggia nel 1988. Nel 1996 è stato insignito del Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUARTET, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 17 MARZO 2017: LA TRAMA - Beecham House è una casa di riposo per musicisti classici e cantanti lirici in pensione. Ogni anno gli ospiti della casa organizzano un concerto in occasione del compleanno di Giuseppe Verdi per raccogliere fondi e finanziare l'istituto. Fra i più impegnati nell'organizzazione dell'evento c'è Reginald Paget (Tom Courtenay), un ex tenore. A creare scompiglio nel tranquillo ordine della casa di riposo arriva però Jean (Maggie Smith), ex moglie di Reggie di cui quest'ultimo è ancora innamorato. Jean si comporta ancora come una diva, ma si rifiuta di cantare alla raccolta di fondi, cosa che manda in crisi tutta l'organizzazione. Insieme a Reginald vi sono Cecily (Pauline Collins) e Wilfred (Billy Connolly), altri due cantanti lirici in pensione che tentano di organizzare l'esibizione di un'ara del Rigoletto in quartetto insieme a Jean. Il rifiuto reiterato di quest'ultima causerà dissidi e malumori all'interno dell'affiatato terzetto di amici, mettendo in crisi soprattutto Cecily, che soffre di una forma latente di demenza senile. Quando Jean decide infine di accettare, pentita per aver fatto soffrire Cecily, scopre però di essere molto arrugginita e di non essere più in grado di cantare come una volta. Le prove per il concerto sono quindi ostacolate dal carattere e dalla mancanza di esercizio di Jean, dalla malattia di Cecily e dall'età ormai avanzata di Wilfred e Reginald. Il giorno dell'evento intanto si avvicina sempre di più.

