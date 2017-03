QUARTO GRADO/ Anticipazioni, casi puntata 17 marzo: Antonella Lettieri, Marco Vannini e strage Hotel Rigopiano

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 17 MARZO 2017: ANTONELLA LETTIERI, MARCO VANNINI E LA VALANGA DELL’HOTEL RIGOPIANO - Un nuovo appuntamento con Quarto Grado ci attende questa sera, venerdì 17 marzo 2017, su Rete 4: dalle 21.15 la rete trasmetterà infatti il programma dedicato alla cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi, con Elena Tambini. La trasmissione inizierà accendendo i riflettori sulla città di Cirò Marina in provincia di Crotone, dove nel giorno della Festa della donna si è consumato l’ennesimo femminicidio dai contorni misteriosi. La vittima in questione è Antonella Lettieri, commessa 42enne, uccisa con un’arma da taglio. Secondo gli inquirenti il delitto sarebbe stato compiuto con particolare ferocia e indagano senza escludere alcuna ipotesi: per risalire all’assassino stanno scandagliando tutti gli aspetti della vita della donna, compresi amici e parenti. Tre le persone che sono state iscritte nel registro degli indagati come “atto dovuto” per poter proseguire gli accertamenti. Marco Vannini sarà un altro dei casi di cui si occuperà il programma curato da Siria Magri: per la morte del ragazzo un’intera famiglia è finita sul banco degli imputati e ora i consulenti della procura hanno asserito che il giovane si sarebbe potuto salvare se solo i Ciontoli avessero chiamato in tempo i soccorsi. Infine si parlerà della tragedia dell’Hotel Rigopiano, due mesi dopo quel tragico pomeriggio in cui una valanga distrusse la struttura uccidendo 29 persone: vedremo elementi e documenti esclusivi per ricordare e approfondire le cause di quel drammatico episodio.

