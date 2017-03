SCREAM QUEENS 2 / Anticipazioni puntata 17 marzo 2017: svelata l'identità del terzo Mostro Verde!

SCREAM QUEENS 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, venerdì 17 marzo 2017, Fox trasmetterà un nuovo episodio di Scream Queens 2, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Raperonzolo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Brock (John Stamos) continua a manifestare una forte aggressività a causa della sua mano e Chanel (Emma Roberts) decide di legarlo per impedirgli di fare del male a qualcuno. Intanto, Chanel 3 (Emma Roberts) rivela a Cassidy (Emma Roberts) i suoi sospetti riguardo alla malattia che potrebbe avere, la sindrome di Kotar, e gli impone di sottoporsi alle analisi per appurare se sia vero oppure no, perché deve sapere se ha una relazione con un ragazzo morto o vivo. Gli infallibili test di Chanel 3 concludono che il giovane medico è realmente affetto dalla sindrome di Kotar e che quindi è vivo. Gli consiglia poi di andare a riposare, ma una volta sola rivela a Chanel 5 (Abigail Breslin) che i test hanno rivelato una psicosi nel ragazzo. La sua professione più probabile è quindi il serial killer e quindi è il sospettato principale come Mostro Verde. Più tardi, l'infermiera Hoffel (Kirstie Alley) obbliga Cassidy a dargli la password del wifi con l'obbiettivo di uccidere Chanel, ma il ragazzo rifiutta di eliminare Chanel 3. La specialista trova comunque il modo di ricattarlo. Dopo aver scoperto la naturale propensione di Brock ad uccidere, la Hoffel impone al medico di operare. Cassidy invece rimane colpito dalla moglie di un paziente, che dimostra di provare il vero amore per il marito. I due confessano poi i reciproci sentimenti e Chanel 3 decide di aiutarlo a migliorare, a smettere di uccidere. Dopo aver affrontato una prima parte dell'operazione, Brock si presenta nell'ufficio della Munsch (Jamie Lee Curtis) e l'accusa di volerlo mettere in difficoltà. Il rettore usa tuttavia la psicologia inversa in modo da spingerlo a rimanere fedele ai suoi ideali. Dopo un breve attacco alla gola della Munsch, Brock inizia l'operazione escludendo la mano serial killer, grazie al supporto di Chanel ed al tifo dei presenti. Dopo un intervento particolarmente difficile, Cassidy promette a Chanel 3 di non uccidere né lei né Chanel, ma l'avvisa anche che non è l'unico serial killer a circolare al CURE. Quella sera, un ospite dell'ospedale viene ucciso perché si è avvicinato troppo alla verità, mentre sta parlando al telefono con un informatore. Brock invece, dopo una notte con Chanel, scrive un nuovo appunto sul suo blocco del serial killer: uccidere Chanel.

SCREAM QUEENS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 MARZO 2017, EPISODIO 7 "RAPERONZOLO" - Cathy rimane molto sorpresa quando Wes Garner si presenta in ospedale, dopo che gli è stato diagnosticato un tumorer. La Munsch decide di ravvivare la loro storia d'amore, con grande sorpresa. Intanto, Zayday scopre che Chamberlain la sta pedinando da diverso tempo e commenta i suoi post sui social, ma quando cerca un confronto con il ragazzo, stabiliscono che uniranno le forze per contrastare il Cattivone Verde. Una volta intrappolato l'assassino, Zayday riesce a strappargli un pezzo del costume. Scopre così che il tessuto è stato acquistato da Jane Hollis nel 1986, ma la donna le confessa alla fine di essere coinvolta nel massacro di Halloween. Il defunto fratello l'ha infatti convinta ad uccidere il personale del vecchio ospedale, ma riesce a drogare Zayday e tramortirla. Durante un rapporto con Brock, il medico si lascia sfuggire il nome della Munsch, facendo andare su tutte le furie Chanel. La ragazza decide quindi di vendicarsi e concedersi una notte d'amore con Wes, ma vengono attaccati dal Mostro Verde. Chamberlain trova invece una ricevuta che riguarda l'acquisto di armi e lo stesso tessuto del killer ritrovato su un indumento di Wes. Si confronta infine con quest'ultimo, che conferma di essere il terzo Mostro Verde e di volersi vendicare di Chanel.

© Riproduzione Riservata.