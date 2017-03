SLEEPY HOLLOW 4 / Anticipazioni puntata 17 marzo 2017: Molly è pronta per diventare il nuovo Testimone?

SLEEPY HOLLOW 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Questa sera, venerdì 17 marzo 2017, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata un nuovo episodio di Sleepy Hollow 4, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Loco Parentis". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Dreyfuss (Jeremy Davies) resuscita il corpo del suo vecchio socio e decide di indicargli dove trovare il pezzo mancante del manufatto. Durante un viaggio in auto con Diana (Janina Gavankar), Ichabod (Janina Gavankar) le rivela che Washington conosceva della sua natura di Viaggiatore, ma che preferì non rivelargli nulla. Più tardi, il gruppo si divide, e Jenny (Lyndie Greenwood) ha modo di discutere a lungo con i due giovani collaboratori, che dimostrano di non vedere ancora la situazione in modo reale. Ichabod invece rivela a Diana di aver trovato dei documenti di Washington, in cui ha ordinato a Banneker (Edwin Hodge) di fare la Pietra Filosofale e creare un Inferno per le creature del sottosuolo. Banneker tuttavia si era rifiutato di ricongiungere la Pietra, pensando che la città sarebbe stata colpita altrimeenti da un evento catastrofico. Mentre Jenny, Alex (Rachel Melvin) e Jake (Jerry MacKinnon) stanno cercando delle tracce, vengono presi di mira da un arciere, che cerca di ucciderli. Alex è rimasta ferita, ma Jenny crea un diversivo e scopre che si tratta di un arciere egizio. Deduce quindi che si trovano molto vicini al talismano e organizza le azioni adatte per trovare un rifugio. Una volta salvi, Ichabod riconosce la creatura come la Sfinge, un demone guardiano di origine egizia. Nel frattempo, Dreyfuss cerca di creare un elisir di lunga vita per poter ottenere la mortalità. Ichabod invece conclude quali siano i piani de magnate e dove poterlo trovare. Prima però, la squadra deve sconfiggere la Sfinge e creare una trappola adatta per attirarla in un luogo ben preciso, per poi attaccarla ed eliminarla definitivamente. Nel passato, Banneker prospetta dei dubbi riguardo alla possibilità di usare la Pietra, come vorrebbe Washington, perché teme che le creature liberate potrebbero distruggere l'umanità. Nel presente, Ichabod riesce a sconfiggere la Sfinge ed a rintracciare Dreyfuss, ma anche se la squadra intercetta il criminale prima che il suo socio beva l'elisir, il magnate riesce comunque nel suo intento. Si risveglia infatti molte ore dopo, di nuovo in vita ed invincibile.

SLEEPY HOLLOW 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 MARZO 2017, EPISODIO 7 "LOCO PARENTIS" - Durante una visita all'Arlington National Cemetery, una donna viene uccisa da una creatura feroce. Jenny scopre in seguito che la lanterna si è danneggiata mentre sta tenendo in ostaggio Jobe e riesce a legarlo prima che riesca a fuggire. Molly chiede invece a Ichabod di spiegarle in che cosa consiste realmente essere una Testimone, ma si rifiuta di parlarne senza la presenza della madre Diana. Il padre di Molly, Mitch, torna in seguito dall'Afghanistan, e si ricongiunge con la famiglia che non vede da diverso tempo. Mentre indaga sul caso di omicidio, Ichabod e Diana scoprono poi che ci sono altri due morti, il primo dei quali è stato ucciso al di fuoi delle mura di Sleepy Hollow. Sulla base di alcune prove e indizi, concludono che Dreyfuss si è trasformato in un mostro grazie al potere della Pietra Filosofale. Durante un appuntamento con Mitch per bere il caffè, Diana riceve una chiamata con cui viene informata della presenza di una quarta vittima, ritrovata prima che la Pietra venisse distrutta. Questo vuol dire che Dreyfuss non è il mostro, ma un Barghest, un demone europeo dalle sembianze di lupo ispirato al cattivo della favola Cappuccetto Rosso. Visto che la creatura ha la capacità di mutare la propria forma, la squadra conclude che Mitch è in realtà un impostore e sta cercando di avvicinarsi a Molly proprio perché la ragazzina è una Testimone. Jenny rilascia quindi Jobe in cambio del luogo in cui trovare il Barghest, che viene sconfitto con bulloni magici.

© Riproduzione Riservata.