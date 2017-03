SORELLE/ Fiction, replica e riassunto seconda puntata 16 marzo 2017: video streaming su RaiPlay

SORELLE, REPLICA E RIASSUNTO SECONDA PUNTATA 16 MARZOP 2017 - Ieri sera, giovedì 16 marzo 2017, il piccolo schermo di Rai 1 ha mandato un onda la seconda puntata di Sorelle, la fiction con Anna Valle e Loretta Goggi. Vediamo in breve quello che è successo. Dopo il ritrovamento del cadavere di Elena, Chiara continua ad andare con la testa al passato e ricorda di come lei e la sorella erano molto unite da piccole. Stella e Marco sanno della morte della madre ma non credono al suicidio, i bambini se la prendono con Chiara perché aveva smesso di volere bene a Elena. I preparativi per il funerale costringono Roberto a restare a Matera, tra lui e Chiara c'è grande tensione. Antonia sembra essere l'unica cui non importa nulla del funerale, la donna è convinta che la figlia sia ancora viva, nonostante l'evidenza. Al funerale Chiara nota la presenza di Nicola, il ragazzo che la pedinava nei giorni precedenti. Le indagini della polizia sono affidate a Silvia, l'ispettrice non crede all'ipotesi del suicidio, nonostante i primi rilievi facciano pensare a questo. Poco dopo è ritrovata la macchina di Elena e a bordo ci sono soldi e tracce di sangue. Chiara da del suo meglio per tenere i bambini tranquilli, in particolare Giulio, che sembra il più scosso dei fratelli. Stella, invece, torna alla vita di tutti i giorni, la bambina a scuola si comporta normalmente perché ha paura che i servizi sociali la portino via. Antonia continua a ripetere che la figlia è viva e che sente la su presenza. Il mattino dopo nella cassetta della posta Chiara trova un messaggio firmato da Elena, la donna pensa subito a uno scherzo crudele e Roberto prova a consolarla. Pur ringraziando la sua ex fidanzata per l'aiuto, l'uomo ripete l'intenzione di voler portare i bambini a Parma. Arrivano i risultati dell'autopsia, Elena è morta per annegamento ma sul suo conto corrente c'erano strani movimenti di denaro e la polizia inizia a seguire ufficialmente la pista dell'omicidio. In casa succedono dei piccoli incidenti, cose che cadono senza motivo e porte prima lasciate aperte e poi chiuse, Antonia dice che è Elena, Chiara per la prima volta ammette di sentire anche lei la presenza di Elena. Sui giornali trapela la notizia che Elena sia stata assassinata, Stella non la prende molto bene e piange, ma Marco è scomparso. Il ragazzo è andato al fiume per vedere dove è stata ritrovata la madre e Chiara intuendo la cosa, va a riprenderlo. Silvia interroga in maniera informale Roberto, l'uomo dice che la notte dell'omicidio era a Parma ma che voleva ottenere la custodia esclusiva dei figli. L'ispettrice interroga anche i bambini, Marco si fa sfuggire di bocca che la madre vedeva molti uomini ma sempre fuori città per non farsi vedere dai suoi compaesani. Chiara continua a fare sogni sulla sorella e il giorno dopo decide di portare i bambini in gita per farli svagare. L'avvocato porta i nipoti su un'altura da dove si vede tutta Matera, poi decide di raccontare loro, qualcosa del suo passato. La donna racconta che quello era il luogo preferito da lei e la sorella quando erano piccole ma che poi si sono allontanate perché Roberto prima di sposare Elena, era fidanzato con lei. Stella si dimostra comprensiva con la zia e le chiede di scoprire quello che è successo alla madre. Roberto dice a Chiara che la notte dell'omicidio era a Matera e che ha mentito alla polizia. La donna poco dopo parte per Roma per parlare con il suo capo del rinnovo delle sue ferie, deve restare con i nipoti. Nel frattempo, la polizia scopre delle bugie dette da Roberto e lo sottopone a custodia cautelare. Chiara, nel finale, ricorda che una volta la sorella le aveva detto di non fidarsi di Roberto.

Replica Sorelle, seconda puntata 16 marzo 2017: come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere la puntata di Sorelle del 16 marzo 2017 sul web, in video streaming, grazie al servizio offerto da RaiPlay, cliccando qui.

