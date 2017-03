SOSSIO ARUTA / Uomini e Donne: il cavaliere protagonista di un video musicale, ne avevamo bisogno?

SOSSIO ARUTA, UOMINI E DONNE: DAL TRONO OVER ALL’INTERPRETE DI UN VIDEOCLIP - Sossio Aruta è uno dei protagonisti più discussi del trono over di Uomini e Donne. Il campano, durante il corso della serata di domani, sarà anche uno dei protagonisti delle "Olimpiadi della TV", in onda su Canale 5 con una divertente sfida tra giovani e senior. Proprio durante la giornata di oggi, Sossio ha riaperto le danze del nuovo appuntamento di Uomini e Donne con un confronto con Sabrina, nel tentativo di chiudere la frequentazione ma cadere nuovamente in piedi, come tradizione vuole (ed insegna). Sossio però, ogni volta che finisce al centro dello studio viene comunque accusato di essere solo un personaggio alla ricerca spasmodica di popolarità. L'ex re leone del calcio infatti, nonostante numerosi approcci (talvolta approfonditi) non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita prendendo un "palo dietro l'altro". Nessun goal nel cuore di Aruta, solo cartellini gialli e rossi. Per Sossio però, la presenza a Uomini e Donne, oltre alla popolarità regala anche soddisfazioni dal punto di vista del ballo e così, dopo ogni mancato "rigore", conclude spesso le sue frequentazioni tra un movimento d'anca e l'altro. Pazzo del calcio ma anche della bachata e così, anche in trasmissione, così come in campo, difficilmente riesce a star fermo. Durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne, dopo aver vinto la gara di ballo ad Amici delle "Olimpiadi della TV", ha pensato bene di dichiararsi in favore di Valentina Autiero, dama che ha trionfato nella competizione insieme a lui. Sossio Aruta ancora in panchina? A quanto pare sì! Per una mancata convocazione negli Studi Elios di Uomini e Donne, arriva però un annuncio che lo emoziona più di un goal dal centrocampo: è il protagonista di un videoclip musicale! Il titolo della canzone è "No Te Puedo Perder" e l'interprete è Cosimo. Se anche voi in questo momento state rivivendo in maniera ciclica la gif animata di Valeria Marini che ripete "Ma chi?", potete prontamente cliccare qui e visionare il video: il mocassino rosso camoscio sarà la mossa vincente? Giudicate voi!

