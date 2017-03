STANDING OVATION / Finale, anticipazioni 17 marzo e diretta: Patty Pravo ospite, chi vincerà?

STANDING OVATION, ANTICIPAZIONI FINALE 17 MARZO 2017: INFORMAZIONI STREAMING - A partire dalle 21.10 circa, assisteremo alla finale di Standing Ovation. Il programma condotto da Antonella Clerici, andrà in onda come sempre sull’ammiraglia di Casa Rai con una giuria di vera eccezione formata da Loredana Bertè, Nek e Romina Power. Ci saranno delle forti critiche e nuovi scontri tra i concorrenti ed i tre giurati? Tra poche ore verrà eletta vincitrice sono una tra le quattro coppie rimaste in gara. Chi vincerà la prima edizione di Standing Ovation tra Emanuela e Gino, Alessia e Mario, Stefano ed Elsa e Omar ed Aurora? In attesa di poterlo scoprire, vi ricordiamo che il programma potrà anche essere seguito in diretta streaming tramite il portale web di RaiPlay. Naturalmente, disponendo di una connessione dati, la finale del programma potrà essere visionata anche in mobilità tramite l’ausilio di tablet, phablet e smartphone di ultima generazione con a bordo iOS, Android e Windows Phone scaricando la relativa applicazione tramite gli Store ufficiali. Dopo poche ore dalla messa in onda, la finale di Standing Ovation potrà anche essere recuperata in replica streaming dal medesimo portale.

CHI VINCERÀ? - Stasera a partire dalle 21.10 circa, andrà in onda in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Rai, l'ultima puntata di Standing Ovation. Chi si aggiudicherà la finale del programma condotto da Antonella Clerici? La trasmissione musicale è iniziata il 17 febbraio e si concluderà stasera, venerdì 17 marzo 2017. A distanza di un mese esatto quindi, si concluderà il nuovo percorso televisivo della simpatica conduttrice che ha visto anche la partecipazione di una giuria d'eccezione formata da Loredana Bertè, Nek e Romina Power. Tantissimi gli ospiti che si sono avvicendati durante le tre puntate precedentemente trasmesse; dal trio di tenori de Il Volo che hanno inaugurato il programma, a Francesco Gabbani (vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano dal titolo “Occidentali’s Karma), Raf, Giusy Ferreri e Al Bano Carrisi, protagonista di un divertente siparietto con l'ex moglie Romina: cosa è accaduto? Il cantante di Cellino San Marco ha voluto negare un bacio all'ex moglie venendo anche fischiato dal pubblico. In seguito, l'artista pugliese ha avuto modo di suscitare le polemiche in studio dopo aver citato l'attuale compagna, Loredana Lecciso. Proprio la leccese infatti, è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima puntata di Domenica Live condotta da Barbara d'Urso. Cosa accadrà questa sera? Chi vincerà la prima edizione del programma tra Emanuela e Gino, Alessia e Mario, Stefano ed Elsa e Omar ed Aurora? Lo scopriremo proprio tra pochissime ore in diretta su Rai 1.

