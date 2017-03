STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto e La guerra dei Mondi (venerdì, 17 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 17 MARZO 2017 - Si prospetta una serata ricca di programmi interessanti e di gran qualità quella prevista dalle reti Mediaset per la prima serata di venerdì 17 marzo 2017. Si alterneranno nel palinsesto programmi d'intrattenimento come Lo scherzo perfetto, il nuovo show condotto da Teo Mammucari e film di portata internazionale come The Island, Final Destination 2 e Jobberwock.

Su Canale 5 dalle 21.15 verrà trasmesso l'ottavo episodio della ventesima stagione della telenovela spagnola più amata dal pubblico italiano, Il Segreto. Tanti nuovi misteri sono in procinto di essere svelato a Puente Viejo. Nella prima parte vedremo che Candela e Sol stanno escogitato un piano geniale per far innamorare Mancia e Carmela. Nella seconda parte dell'episodio invece vedremo che Donna Francisca deciderà di sottoscrivere un nuovo testamento mentre Carmelo e Mancia scopriranno di detestarsi. A seguire, alle 23.30, sarà la volta di Matrix, il programma di dibattito ed approfondimento giornalistico condotto da Nicola Porro. Su Italia 1 è tempo di cinema con il film La guerra dei mondi, pellicola diretta da Steven Spielberg. La Terra è stata invasa dai marziani ed il nostro Pianeta è costretto a intraprendere una dura guerra per assicurare la sopravvivenza della razza umana. A seguire verrà trasmesso il film horror, Final Destination 2 diretto da Davis Ellis ed interpretato da Ali Larter e Michael Landes. Rete 4 propone dalle 21.15, la trasmissione d'approfondimento giornalistico, Quarto Grado e a seguire alle 00.30 spazio a Donnavventura ed agli incredibili viaggi in giro per il mondo del team del programma.

Su La5 sarà la volta del film comico Amore e altri rimedi che racconta l'incredibile storia d'amore tra Jamie e Maggie. Lui è un inguaribile donnaiolo, Maggie è malata di Parkison. Su Mediaset Extra verrà trasmessa la replica della seconda puntata dello show Lo scherzo perfetto condotto da Teo Mammucari in collaborazione con Gene Gnocchi ed Alessia Macari. Su Iris è ancora tempo di cinema con il film d'azione The Island diretto da Michael Bay ed interpretato da Ewan McGregor e Scarlett Johansson. Per gli amanti dei telefilm polizieschi su Top Crime verranno trasmessi i primi due episodi della seconda stagione della serie tv crime The mistery of Laura. Infine su Boing, dalle 21.00 andranno in onda due nuovi episodi del cartone animato Be Cool, Scooby-Doo!