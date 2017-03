STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Standing Ovation e Cani sciolti (venerdì, 17 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 17 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 17 marzo 2017, i programmi che andranno in onda sulle reti Rai, possono soddisfare in pieno i gusti dei telespettatori. Immancabile il talent show in onda sulla rete ammiraglia e il programma culturale di Rai 5. Buoni i film di genere commedia previsti su Rai tre e Rai Movie, altrettanto coinvogente il genere azione in onda su Rai Due. Gli amanti delle serie televisive possono scegliere tra i telefilm polizieschi di "Criminal Minds" proposti da Rai 4 e le ultime appassionanti storie di Suor Angela, protagonista della serie "Che Dio ci aiuti 4", riproposte da Rai Premium. Sicuramente i fans di Antonella Clerici non mancheranno di seguire l'ultima puntata del talk show di Rai Uno. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno andrà in onda la puntata finale del talent show musicale condotto da Antonella Clerici, intitolato "Standing Ovation". La serata conclusiva propone una prima manche in cui si sfideranno le quattro coppie di concorrenti ancora in gara, solo tre coppie passeranno alla seconda manche e si esibiranno insieme ai cantanti presenti in giuria che è formata da Romina Power, Nek e Loredana Berté. Le due coppie migliori si sfideranno nel duello finale e sarà il televoto a decretare la vittoria. Rai Due trasmetterà il film thriller-azione di Baltasar Kormákur intitolato "Cani sciolti". La pellicola, realizzata nel 2013 negli Stati Uniti, racconta la storia di due agenti che, sotto copertura, organizzano una rapina in banca allo scopo di incastrare un pericoloso trafficante di droga. Gli attori sono Mark Wahlberg, James Marsden e Denzel Washington. Il genere commedia è la scelta di Rai Tre che proietterà il film di Massimiliano Bruno intitolato "Viva l'Italia", con Ambra Angiolini, Michele Placido, Alessandro Gassmann e Raoul Bova. E' la storia di Michele Spagnolo (Michele Placido), un politico corrotto che, in seguito ad un grave ictus, non è più in grado di nascondere le sue malefatte. Rai 4 ripropone la visione di tre episodi della serie "Criminal Minds V" ideata dallo sceneggiatore statunitense Jeff Davis. A vestire i panni degli agenti dell'FBI sono gli attori Joe Mantegna, Matthew Gray Gluber, Thomas Gibson, Shemar Moore e Andrea Cook. Molto interessante la prima serata di Rai 5 che regala un'altra puntata di "La vera natura di Caravaggio", il documentario culturale di Luca Criscenti affidato alla conduzione di Tomaso Montanari, lo studioso di storia dell'arte. Anche questa sera, attraverso l'analisi di opere pittoriche di Caravaggio, si cercherà di capire qualcosa in più della magnifica arte del grande pittore italiano. "Quartet" è il titolo del film di genere commedia che andrà in onda sul canale Rai Movie. E' la prima volta che il grande attore statunitense Dustin Lee Hoffman si cimenta dietro la macchina da presa. Il cast comprende attori di grande talento come Maggie Smith, Billy Connolly e Tom Courtenay. E l'avvincente storia di un gruppo di ex-cantanti lirici e musicisti che vivono in una casa di riposo per artisti. Un giorno arriva una nuova ospite, è una diva del passato, la soprano Jean Horton che anni addietro è stata sposata con il tenore Reggie, a sua volta ospite della casa. I due ancora si amano e, dopo aver finalmente chiarito alcune cose del passato, provano a ritrovare quel sentimento che li aveva uniti. Su Rai Premium è prevista la messa in onda, in replica, dell'ultima puntata della fiction "Che Dio ci aiuti". Sono i due episodi conclusivi della quarta serie che vede come protagoniste Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi.

