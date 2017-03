STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Sleepy Hollow e The Blacklist (venerdì, 17 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 17 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 17 marzo 2017, la piattaforma satellitare di Sky ha deciso di superarsi con il meglio dei suoi programmi. Verranno infatti riprodotti telefilm fantasy come Sleepy Hollow in cui i personaggi principali saranno in grado di resuscitare, serie tv crime, in cui alcuni omicidi molto efferati sconvolgeranno la vita tranquilla di piccole città. Ci saranno anche reality show dove la chirurgia supera se stessa come nel caso di Chirurgia Extrema, una miniserie drammatica e poi ancora un film fantasy che verrà trasmesso su Sky Cinema Family e uno di fantascienza che sarà ospite di Sky Cinema Max. Dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata di Sky.

Su Fox, dalle 21:30, verrà mostrato l'episodio Loco Parentis del telefilm Sleepy Hollow, in cui il personaggio Crane ha perso la vita da parecchio. Dopo dei secoli, l'essere soprannaturale ritornerà in vita per affrontare e sconfiggere un nemico molto malvagio. Fox Crime avrà il piacere di trasmettere la serie televisiva The Blacklist: Redemption, dove un uomo, che si chiama Tom, avrà il compito di arruolare degli uomini, per aiutare il governo degli Stati Uniti nel rintracciare e far arrestare dei terroristi. Sky Atlantic manderà in onda il telefilm crime Fortitude. Nell'episodio, delle giovani detective saranno impegnate ad indagare su un omicidio molto efferato il cui colpevole non è stato ancora scoperto. Fox Life permetterà la visione del reality Chirurgia Estrema. Una donna cercherà di riacquistare con un intervento la tonicità della sua pelle mentre un uomo si rifarà aggiustare il naso. Sky Uno mostrerà il talent show Italia's Got Talent, in cui i conocrrenti dotati di un talento unico, combatteranno per vincere la gara, davanti a dei giudici. Su Sky Cinema 1 ci sarà una puntata di The Young Pope, in cui un giovane Papa cercherà in tutti i modi di svolgere nel migliore dei modi la sua missione religiosa facendo avvicinare gli uomini a Dio. Sky Cinema Hits trasmetterà il lungometraggio Spy, in cui una dipendente americana della CIA dovrà affrontare con coraggio un'importante missione, che le farà rischiare la vita e dovrà affrontare molti guai. Sky Cinema Family invece, maderà in onda la pellicola fantasy Verde smeraldo, dove la protagonista verrà lasciata dal suo fidanzato, dopo aver interrotto la relazione con il ragazzo, la giovane scoprirà la verità sulle sue origini. Sky Cinema Passion mostrerà il film Gli ultimi saranno gli ultimi, una donna dovrà risolvere diversi problemi economici, in quanto il suo sposo non trova mai un lavoro stabile. Sky Cinema Max riprodurrà il film Star Wars: Il risveglio della Forza, dove la Galassia verrà minacciata da un nemico molto potente.

