STEFANO DE MARTINO/ News: voglia di tattoo per Santiago. Il bimbo fa le prove, diventerà come papà? (17 marzo)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: VOGLIA DI TATUAGGI PER SANTIAGO, IL BIMBO FA LE PROVE IN ATTESA DI DIVENTARE COME PAPÀ. FOTO - La passione di Stefano De Martino è nota e basta solo guardarlo in costume per rendersi conto di quanto il ballerino di Amici di Maria De Filippi ami decorare il suo corpo. Stefano ne aveva fatto anche un o per amore di Belen Rodriguez, identico a quello di lei: ora che il loro matrimonio è finito però entrambi lo stanno cancellando e l’immagine di un uomo e una donna che si baciano che De Martino aveva sull’esterno del deltoide sta svanendo. Il piccolo Santiago, figlio del ballerino e della showgirl, ha però ereditato questa passione dal papà e sta già facendo le prove a colpi di tattoo temporanei, quelli utilizzati da tantissimi bambini che se ne vanno con acqua e sapone col passare dei giorni. In una recente Instagram Story è stato proprio Stefano a mostrare ai followers il braccio del bimbo, su cui fanno bella mostra ben due “tattoo” decisamente selvaggi: sull’avambraccio troviamo un pericolosissimo serpente mentre sul dorso della manina fa bella mostra una grintosa tigre (clicca qui per vedere la foto). I tatuaggi però non sono una passione solo paterna nella famiglia di Santiago: anche mamma Belen ne ha più di uno e tutti sicuramente ricordano la famosa farfallina che ipnotizzò la platea dell’Ariston e non solo al Festival di Sanremo.

