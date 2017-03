Sorelle fiction, seconda puntata: storia interessante e grande cast

SORELLE FICTION, COMMENTO SECONDA PUNTATA: GRANDE CAST - Ieri sera 16 marzo 2017 è andata in onda la seconda puntata di "Sorelle", nuova fiction che racconta in modo avvincente la storia di due sorelle, interpretate da Anna Valle e Ana Caterina Morariu. La prima puntata di settimana scorsa è iniziata con la scomparsa di Elena e si è conclusa con il ritrovamento del suo corpo in una gravina nei dintorni di Matera. La sorella torna così a casa da Roma, dove adesso lavora e vive, per occuparsi dei suoi nipoti e della madre, che sembra non essere più in sè. La nonna, interpretata perfettamente da Loretta Goggi, inizia a mostrare i primi segni di demenza: dimentica le cose, è sbadata e ha molto spesso delle visioni della figlia. Quest'ultimo aspetto però non ci stupisce più di tanto, dal momento che la presenza di Elena viene percepita anche da Chiara e da Roberto. La puntata si conclude con una scoperta circa quest'ultimo: la notte della scomparsa di Elena egli si trovava a Matera per poter parlare con lei. Se all'inizio dunque si parlava di suicidio, a questo punto questa ipotesi è stata del tutto scartata dal campo delle possibilità e ci si avvia sempre più nella ricerca del colpevole. Insomma questa serie si fa sempre più intricata ed interessante e i fans sono sempre più affascinati e accattivati! La storia riuscirà dunque a non deludere le alte aspettative ormai formatesi? Di sicuro la presenza di grandi attori come Anna Valle, Ana Caterina Morariu, Loretta Goggi rende il tutto molto più facile da apprezzare!

© Riproduzione Riservata.