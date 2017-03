Striscia la notizia/ Ficarra e Picone che servizi manderanno in onda oggi, 17 marzo 2017?

STRISCIA LA NOTIZIA, OGGI 17 MARZO 2017 - Tutto è pronto per una nuova puntata del tg satirico targato Canale 5, Striscia la Notizia, la voce dell'impudenza, presentato come ogni sera da Valentino Picone e Salvatore Ficarra. In attesa di scoprire che cosa accadrà oggi, venerdì 17 marzo, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Dopo lo stacchetto delle spumeggianti veline, Irene e Ludovica, ed il cameo poetico di Valentino Picone è il momento di mandare in onda il primo servizio della puntata. Si tratta del Vespone nazionale, interpretato da Giampaolo Fabrizio, che ama braccare per strada i politici italiani. Ad essere raggiunti dal suo pungiglione sono l'onorevole Alfonso Bonafede del Movimento Cinque Stelle, l'onorevole Massimiliano Fedriga della Lega Nord, l'onorevole Gabriella Giammanco ed il senatore Lucio Malan di Forza Italia.

Stefania Petyx, accompagnata dal suo fedele bassotto, è rientrata nella sua splendida Sicilia per parlarci di un evento che verrà realizzato tra due mesi a Taormina. Stiamo parlando del G7 che si svolgerà il prossimo maggio e che vedrà protagonisti gli uomini politici più potenti del mondo. Per far fronte a questo impegno, lo Stato centrale ha stanziato ben quindici milioni di euro per realizzare le opere architettoniche tra cui due elipiste e la messa in sicurezza del palacongresso della città. Ad oggi i lavori non sono ancora cominciati ma intanto lo Stato ha erogato altri trenta milioni per far fronte all'impegno preso.

Riccardo Trombetta ha raccolto l'appello di una cittadina di Vetralla, in provincia di Viterbo, che nel 2016 ha acquistato una casa in una strada molto trafficata e poco sicura. Da quando ha acquistato la casa, il comune e l'ANAS continuano a rimpallarsi i proprio doveri, entrambi sostengono infatti di non essere responsabili. Alle castronerie, errori e curiosità segnalati dal pubblico, segue un cabaret di pasticcini. Dopo l'ennesima aggressione al povero Luca Abete, il web si è scatenato con ironia ed ha raccolto tutti i momenti in cui l'inviato di Striscia ha subito delle violenze fisiche dai suoi intervistati. Pinuccio è tornato a Potenza per affrontare ancora una volta il problema delle macchie sospette nel lago di Pietra del Pertusillo. L'ARPAB (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) sostiene che queste macchie siano soltanto delle alghe mentre professori universitari ed altri esponenti della Regione Basilicata ritengono che ci possa essere un collegamento con gli scarichi delle industrie delle zone limitrofe.

Poi si passa ai divertenti cartelli di Cristiano Militello seguiti dal servizio realizzato da Moreno Morello che si è recato a Treviso. Qui infatti il comune ha predisposto l'utilizzo della targa system, uno strumento all'avanguardia che permette di scoprire se i veicoli non sono in regola. Dalle prime analisi effettuate proprio sui veicoli della polizia locale, è risultato che un mezzo su due non risulta in regola. Il sindaco Giovanni Manildo ha assicurato all'inviato e ai cittadini che provvederà a far rientrare tutto nella normalità. La puntata termina con la rubrica Spetteguless e al primo posto incontriamo l'ex premier Matteo Renzi e la sua tanto discussa forma fisica.

