THE INVITATION/ Su Rai 4 il film con Logan Marshall-Green (oggi, 17 marzo 2017)

THE INVITATION, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 17 MARZO 2017: IL CAST - The invitation, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere thriller prodotta in USA nel 2015 per la regia di Karyn Kusama. Nel cast sono presenti tra gli interpreti principali Logan Marshall-Green, Michiel Huisman, Mike Doyle e Tammy Blanchard. Il film è uscito in alcuni cinema che si trovano negli Stati Uniti e in Spagna. Per lo più il lungometraggio è stato distribuito direttamente in DVD. Il riscontro di pubblico è stato discreto e i giornalisti non hanno attribuito alla pellicola delle valutazioni molto positive. La direttrice di The invitation, Karyn Kusama, non ha ottenuto nessuna nomination per il suo thriller e nemmeno gli attori, che impersonificano i personaggi principali del film. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THE INVITATION, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 17 MARZO 2017: LA TRAMA - Will ha da poco tempo perso il figlio. Dopo la morte del suo bambino, l'uomo ha cambiato vita, divorziando dalla moglie Eden. Da qualche anno Will ha conosciuto una giovane donna di nome Kira ed ha iniziato una relazione con lei, Eden, dall'altra parte, si è fidanzata con un certo David, e vive ancora nella casa che condivideva con il suo ex sposo. Un giorno Eden e David invitano i loro vecchi amici a cena. A questo evento sono stati invitati anche Will e la nuova compagna. Will non sa se accettare o meno l'invito della ex moglie, ma alla fine riluttante si reca nella casa di Eden. Quest'ultima sembra aver superato la morte del figlio, infatti sembra molto più tranquilla. La donna e il nuovo compagno fanno parte di una setta, che ha la sua base in Messico. Di questo gruppo fanno parte anche Sadie e Pruitt, che sono anch'essi presenti alla cena. Nel corso della serata, David mostra ai presenti un filmato, in cui il capo della setta Joseph dà ai suoi seguaci dei consigli utili, per superare un dolore o la sofferenza legata ad una malattia fisica. Gli invitati sono sempre più insospettati dal comportamento di David, che sembra voglia tenerli prigionieri nella casa. In particolare Will è il primo a notare che c'è qualcosa che non va nell'invito che ha ricevuto. Ad un certo punto gli ospiti sono invitati dai padroni di casa a fare un brindisi con un bicchiere pieno di liquore. Will capisce che David e i suoi compari, per ordine della setta, vogliono fare fuori tutti gli ospiti, avendo messo del veleno nel liquore. Il giovane ordina ai suoi amici di non bere, spiegando il motivo. Tutti gli obbediscono tranne Gina, che muore, mostrando i sintomi tipici di un avvelenamento. Dopo essere stati scoperti, Eden, David, Sadie e Priutt iniziano ad uccidere tutti gli invitati. Molti perdono la vita. Kira, Will e Tommy riescono a sfuggire alla morte e provano a scappare. Al termine di alcuni scontri violenti i tre amici ammazzano i loro carnefici. Will esaudisce l'ultimo desiderio della sua ex sposa Eden, che desidera morire in giardino. Il giovane, impietositosi, porta la donna fuori e attende che esali l'ultimo respiro.

