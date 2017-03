THE ISLAND/ Su Iris il film con Scarlett Johansson e diretto da Michael Bay (ogi, 17 marzo 2017)

THE ISLAND, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 17 MARZO 2017: IL CAST - The Island, il film in onda su Iris oggi, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller fantascientifica del 2005 diretta da Michael Bay (Armageddon - Giudizio finale, Transformers, Pearl Harbor) ed interpretata da Scarlett Johansson (Avengers, Lost in translation, Ghost in the shell), Ewan McGregor (Trainspotting, Moulin Rouge, Big Fish - Le storie di una vita incredibile) e Djimon Hounsou (Guardiani della Galassia, Blood diamond - Diamanti di sangue, The legend of Tarzan). The island affronta il tema, quanto mai attuale, della clonazione umana. Nel film i cloni non nascono però da embrioni, ma escono già adulti da macchine incubatrici. Il loro scopo è fornire organi di ricambio a persone benestanti che possono permettersi di far allevare un loro doppio in una struttura isolata dal resto dell'umanità. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE ISLAND, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 17 MARZO 2017: LA TRAMA - Anno 2019. La Terra è diventata quasi completamente inabitabile da una contaminazione globale. Una comunità di uomini e donne continua a vivere in una base sotterranea dove la vita è controllata in modo quasi maniacale e i sopravvissuti sono identificati non da nomi, ma da codici. Occasionalmente alla comunità si aggiungono persone che vengono trovate in superficie ancora vivi. Occasionalmente fra i membri della comunità vengono estratti a sorte dei fortunati che andranno a ripopolare una non meglio specificata isola, l'unico ambiente terrestre non contaminato. Lincoln-6-Echo (Ewan McGregor) mette continuamente in dubbio l'ambiente asettico e militarmente controllato in cui vive e le sue regole, ma le sue domande non trovano mai risposte soddisfacenti. Un giorno Lincoln trova un insetto vivo, una grossa falena, che lo guida verso l'esterno. Scopre così che il mondo non è stato contaminato, in superficie l'umanità continua a vivere tranquillamente la propria vita, e non c'è mai stato nessun fallout nucleare. Quando i responsabili della struttura in cui vive tentano di catturarlo, Lincoln si dà alla fuga insieme a Jordan-2-Delta (Scarlett Johansson), una donna della sua comunità da cui è attratto. Una volta liberi, però, i due saranno braccati da sicari che intendono ucciderli, e dovranno ottenere le risposte a tutti i loro interrogativi.

© Riproduzione Riservata.