THE MIDDLE 8/ Anticipazioni puntata 17 marzo 2017: Sue dovrà abbandonare l'università?

THE MIDDLE 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 17 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di The Middle 8, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Una pillola amara". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sue (Eden Sher) sta per tornare dal college ed ha le idee ben chiare su quello che vuole fare in futuro: corso di recitazione. Mike (Neil Flynn) in particolare non sta più nella pelle per il ritorno della figlia, ma Frankie (Patricia Heaton) riesce a superarlo quando Axl (Charlie McDermott) annuncia che presto farà conoscere loro la fidanzata. April (Greer Grammer) sembra la ragazza adatta, quella giusta e la madre non può che fremere all'idea di poter conoscere la futura nuora. Nonostante le aspettative, April non è molto intelligente, anche se davvero carina. Mike trova la ragazza del tutto normale, ma la moglie pensa che sia inadeguata e senza cervello. Frankie inizia ad essere preoccupata, soprattutto perché Axl non è proprio intelligente, quindi come potrebbero essere i loro figli? Sue invece è elettrizzata perché ha la possibilità di cambiare specializzazione, mentre Brick (Atticus Shaffer) si prepara per sedersi vicino al ragazzo più popolare della scuola per riuscire a migliorare la propria popolarità nel nuovo Liceo. La madre inizia a chiedersi se sarà ancora utile ai figli, quando Sue rifiuta il passaggio fino al college e Brick decide di farsi crescere i capelli. A scuola, Brick riesce a portare a termine il suo piano, ma scopre in seguito che tutti vogliono occupare un posto migliore. Riprende così a parlare con il proprio zaino, figurando di nuovo come quello strambo della scuola. A cena, Frankie pregusta già di poter vivere un momento speciale con i figli, ma viene tutto rovinato dall'arrivo di April. A questo si aggiunge l'invito a Jeremy (Will Green), il fidanzato e amico abbraccia alberi di Sue, che entra subito in contrasto con Mike. Brick decide quindi di chiamare anche Cindy (Casey Burke). Non appena la situazione precipita, Frankie organizza il suo brindisi segreto con tutta la famiglia, in modo che gli ospiti non siano presenti. Axl è ad un punto cruciale della sua vita, Sue sta pensando al suo futuro e Brick non ha più bisogno di lei. Frankie crede che ormai il loro nucleo familiare sia concluso, mentre Mike non vuole avere come prospettiva una vita con Jeremy. Decisa a non farsi rubare il posto da April, la madre decide di affrontarla, ma si ferma dopo aver realizzato che Axl è innamorato.

THE MIDDLE 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 MARZO 2017, EPISODIO 2 "UNA PILLOLA AMARA" - Nel secondo episodio di The Middle 8, Sue dovrà affrontare un grande dilemma. Non ha infatti pagato la retta scolastica e questo vuol dire che non potrà partecipare ad alcuna delle lezioni previste. Anche se la borsa di studio che ha ottenuta è per quattrro anni, non era stata informata che avrebbe dovuta confermarla al termine di ogni ciclo di studi. Il termine ultimo è già ormai scaduto da un tempo, ma Mike cerca di fare di tutto perché venga reintegrato, senza successo. Deve quindi cedere le sue quote dell'attività di pannolini per mantenere la figlia negli studi. Altrove, Axl e Hutch iniziano a vivere dei forti contrasti, a causa dell'abitudine del primo di aprire le porte di casa ad April. Brick deve invece decidersi ad ingoiare una pillola per un'infezione all'orecchio, che fa parecchia difficoltà a deglutire, visto che non ha mai assunto farmaci prima di quel momento.

