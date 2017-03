Tina Cipollari/ Video, furibonda con le signore del pubblico che difendono Gemma: è scontro! (Uomini e donne)

Tina Cipollari, scontro di fuoco in studio a Uomini e Donne con alcune signore del pubblico: tutta colpa di Gemma Galgani! - È sempre lei la regina di Uomini e Donne: Tina Cipollari piace ma fa anche molto discutere soprattutto quando in onda c'è il Trono Over. La sua rivalità con Gemma Galgani va ormai avanti da molto tempo, tanto che in tv si sono creati due schieramente ben distinti: quelli pro Gemma e quelli che appoggiano le sue critiche alla dama. Per questo sono sempre più frequenti in studio anche attacchi da parte del pubblico: è questo ciò che è accaduto nel corso dell'ultima puntata del Trono Over, dove alcune signore hanno accusato Tina alzandosi in piedi e prendendo parola con grande foga. “Gemma è una signora, non fa nulla di sbagliato. Fuori la gente chiacchiera di questo programma, basta mortificare Gemma, è un essere umano, è sbagliato. – Basta Gemma è bravissima, sono venuta qui proprio per dirti queste cose, se facessi queste cose a me io la mummia la romperei”. Tre signore davvero fomentate quelle alle quali Maria De Filippi ha deciso di dare la parola in diretta a Uomini e Donne; inevitabile dire che la reazione della Cipollari non si è fatta attendere e, anzi, è stata più dura di quello che ci si aspettava. "Ma lei che è una mamma o una nonna lascerebbe mai che suo nipote frequentasse una signora di 70 anni? Ma si rende conto?" sono le parole con le quali Tina inizia la sua orazione che, tuttavia, sfocia in un'inevitabile scena trash. Qui trovate il video con la scena compreta!

