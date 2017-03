UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 17 marzo: Vittorio trova il coraggio di confessare la verità a Guido?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: GUIDO SCOPRE LA VERITA' SU VITTORIO? - Si conclude oggi la programmazione settimanale di Un posto al sole, la soap partenopea che negli ultimi giorni ha riservato sorprese a non finire. Con la partenza di Marina e Roberto per il loro viaggio di nozze, la coppia del momento uscirà di scena, mentre Matteo sarà costretto a leccarsi le ferite per non essere riuscito a fermare tale progetto della sua ex amante. Questa sera si tornerà a parlare del preoccupante stato d'animo di Vittorio, soprattutto dopo le nuove minacce di Luca ai suoi danni. Il ragazzo sembrerà toccare il punto più basso della sua esistenza, convinto che il poliziotto riuscirà a farla franca per il crimine da lui commesso. Guido si renderà conto che qualcosa di grave sta accadendo al figlio e proverà a tendergli una mano, anche se ogni suo tentativo non andrà a buon fine. Nel frattempo per il Comandante Del Bue ci sarà anche un'altra questione da risolvere ovvero l'illusione di Mariella, convinta che il compagno stia per farle la proposta di matrimonio. Niko non saprà più a cosa credere dopo la sconvolgente proposta di Beatrice. Per questo chiederà un consiglio ad Andrea sul da farsi, il Pergolesi riuscirà a chiarirgli le idee? Nel frattempo Silvia sarà alle prese con le didascalie delle foto del suo dipendente anche se l'obiettivo potrebbe essere molto difficile dall'essere raggiunto. Michele, infatti, non vorrà saperne di aiutarla...

