UNA VITA/ Anticipazioni 20 marzo: Trini organizza il suo addio al nubilato, è scandalo ad Acacias 38?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 MARZO: E' SCANDALO AD ACACIAS 38 - Come accade ormai dallo scorso autunno, domani Una vita non andrà in onda per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. Per conoscere gli sviluppi delle vicende di Acacias 38 dovremo attendere la puntata del prossimo lunedì, quando i preparativi per il matrimonio di Trini e Ramon entreranno nel vivo. La simpatica ex ((e futura?) signora Palacios confermerà ancora una volta di essere una donna moderna, organizzando a casa sua una piccola festa di addio al nubilato che sarà un'incredibile novità per quell'epoca. La voce di questo incontro tra sole donne farà velocemente il giro di tutto il quartiere, finendo sulla bocca di coloro che lo considereranno un vero e proprio scandalo. Non sarà esclusa da queste voci maligne la solita Susana, braccio destro di Lourdes in passato, e quindi poco propensa ad accettare favorevolmente il ritorno di fiamma tra Ramon e Trini. Eppure quest'ultima si rivolgerà proprio a Susana, chiedendole di confezionare il suo abito da sposa. Basterà tutto questo per porre fine alle polemiche?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 MARZO: CHI E' IL PADRE DI CAYETANA? - La scoperta della vera identità di Cayetana tornerà ad essere di grande attualità nella puntata di Una vita del prossimo lunedì. In essa, infatti, la dark lady e Fabiana torneranno a parlare del loro passato e delle motivazioni che hanno spinto la domestica ad abbandonare la figlia, per darle l'opportunità di avere un futuro migliore. Ma archiviato il grande quesito riguardante il terribile incendio che aveva distrutto l'abitazione dei Sotelo Ruz, ce ne sarà un altro molto importante e ancora irrisolto. Se Fabiana è la madre di Cayetana, chi è suo padre? Il dubbio sarà inevitabile da parte di 'Anita' anche se di fronte ad una simile richiesta Fabiana si chiuderà a riccio, finendo per svicolare il discorso: per il momento non sarà pronta ad affrontare un simile argomento tanto doloroso, ma fino a quando potrà mantenere questo importante segreto davanti alla figlia ritrovata?

© Riproduzione Riservata.