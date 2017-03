UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Casilda e Martin sposi in carcere

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MARTIN E CASILDA SPOSI IN CARCERE - Nelle ultime puntate italiane di Una vita, Martin ha ottenuto ampio spazio a causa della sua pericolosa amicizia con Calanda, l'anarchico deciso a compiere un attentato a calle Acacias. Ma fin dove arriverà questo piano? Vi segnaliamo fin d'ora che, dopo una serie di intricate vicende, sarà Martin ad essere arrestato per il terribile attentato che ha causato morte e sofferenza. Sarà costretto ad ammettere le proprie colpe quando Casilda rischierà di essere condannata a morte per un simile fatto non commesso e da quel momento sarà proprio Martin a rischiare la pena capitale. A combattere per lui ci sarà proprio Casilda, che inizialmente sarà furiosa con il proprio fidanzato, oltre che la famiglia Hidalgo quasi al completo (solo Rosina non vorrà saperne di colui che considererà un pericoloso criminale). E proprio in questa difficile fase della sua vita la domestica di Acacias 38 deciderà di non abbandonare il fidanzato, convolando a giuste nozze con lui in carcere. Sarà un matrimonio a dir poco particolare, anche se per fortuna tutto si evolverà in seguito nel migliore dei modi.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: MARTIN COMPLICE DI CALANDA? - Canale 5 trasmetterà oggi l'ultima puntata settimanale di Una vita, nella quale il piano di Calanda si farà sempre più chiaro. Il pericoloso anarchico avrà bisogno dell'aiuto di Martin per organizzare un attentato a calle Acacias: l'obiettivo sarà quello di fare esplodere una bomba nel quartiere, durante la quale un potente politico dovrà essere ucciso. Martin sarà disposto a compiere un simile fatto mettendo a rischio la propria libertà e la salute dei suoi cari? In attesa di conoscere l'evoluzione di questa vicenda, nell'appuntamento odierno con la telenovela spagnola si tornerà a parlare della proposta di Felipe a Maximiliano di organizzare un'azione collettiva nei confronti del dottor Mella e di tutti i fantomatici chirurghi come lui. Dopo avere visto alcune donne sfigurate e causa di operazioni non idonee, il padre di Leonor deciderà di non attendere oltre e di agire.

