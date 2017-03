UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Luca Onestini ha scelto Soleil Sorgè? Giulia abbandona (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI: LUCA SCEGLIE SOLEIL E GIULIA ABBANDONA? - Ieri pomeriggio i nuovi tronisti di Uomini e Donne si sono nuovamente riuniti in studio per una registrazione del trono classico: cosa è successo alla corte di Maria? Luca Onestini, Desirèe Popper, Marco Cartasegna e Rosa Perrotta hanno fatto il loro ingresso presso gli Studi Elios per poter commentare ancora una volta le dinamiche ed i nuovi sviluppi sentimentali che li stanno attualmente coinvolgendo. E così, dopo un esordio molto tiepido, gli animi adesso si stanno finalmente riscaldando. Luca Onestini per esempio, sembra proprio molto vicino alla scelta finale mentre Desirèe e Rosa continuano ad essere due perfette antagoniste. Onestini ha baciato sia Soleil che Giulia e, mentre il pubblico spera di cuore che la sua scelta finale possa essere orientata nei confronti della Latini, l'ex Mister Italia sembra nuovamente interessato alla Sorgè. La 22enne però, non regala alcun tipo di conferma e continua ad uscire anche con Marco Cartasegna: questo tira e molla sta diventando solo una sfida? Nel frattempo Rosa e Desirèe continuano ad essere fortemente in competizione tra accuse reciproche e mancanza di spontaneità. Secondo la Perrotta infatti, Desirèe non sarebbe così spontanea come invece vuole fare credere ed anzi, la tronista starebbe solo usando una tattica per mettere in cattiva luce la modella campana. Come si evolveranno le dinamiche del trono? Luca è davvero così vicino alla scelta come si pensa? Soleil si sta solo divertendo oppure ha un preciso piano in mente? Rosa e Desirèe sapranno chiarirsi oppure il loro dualismo sarà la vera arma vincente di questa seconda stagione del trono classico? Nel frattempo, Giulia Latini ha affermato di volete abbandonare per sempre Uomini e Donne per mancanza di interesse da parte di Luca Onestini… e adesso?

