UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Rosa Perrotta gelosa di Desireè Popper? Si accende lo scontro (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SI ACCENDE LO SCONTRO TRA ROSA PERROTTA E DESIRE’ POPPER – Non scorre buon sangue tra le due nuove troniste di Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Desireè Popper. Pur essendo entrambe bellissime e avendo molti corteggiatori, la brasiliana e la salernitana non riescono ad andare d’accordo e a trovare punti in comune. Durante le prime esterne con i rispettivi pretendenti, Rosa e Desireè hanno trascorso tutto il tempo a parlare male l’una dell’altra. Una rivalità che non è sfuggita agli occhi del pubblico, dei corteggiatori e degli opinionisti di Uomini e Donne che, per il momento, mantengono una posizione neutrale. Desireè è convinta di avere accanto una persona troppo impostata, presuntuosa e altezzosa mentre Rosa è sicura che la Popper non sia così semplice come vuol far credere. Entrambe, tuttavia, non piacciono tantissimo al pubblico che avrebbero voluto vedere non solo due ragazze della porta accanto ma soprattutto due persone interessate a trovare l’amore e non a farsi la guerra. I fans del trono classico, sui social, stanno già prendendo posizione. In molti sono sicuri che la rivalità tra le due troniste nasca da una gelosia di fondo di Rosa nei confronti di Desireè che, pur avendo un trascorso in televisione, è riuscita a conquistare di più il pubblico grazie al sorriso e ai modi semplici con cui si rapporta ai corteggiatori. La Perrotta, però, non è dello stesso parere e si difende sia con la redazione che con il pubblico. Le due, dunque, riusciranno a trovare un punto d’incontro o il rapporto sarà sempre più difficile?

