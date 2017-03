UOMINI E DONNE / Claudio Sona e Mario Serpa: parla l’ex corteggiatore Francesco Zecchini (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: FRANCESCO ZECCHINI COMMENTA LA ROTTURA DI CLAUDIO SONA E MARIO SERPA – Francesco Zecchini, insieme a Claudio Sona e Mario Serpa, è stato uno dei grandi protagonisti della prima edizione del trono gay di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore a cui Claudio ha poi preferito Mario, ha parlato per la prima volta della rottura tra l’ex tronista veronese e il corteggiatore romano che ha fatto tanto rumore. Al settimanale Nuovo Tv, Francesco Zecchini ha commentato così la decisione di Claudio e Mario di lasciarsi: “Non è che una coppia nata a Uomini e Donne debba durare per forza in eterno. Magari hanno scoperto lati del loro carattere che prima non erano emersi e si sono accorti di non essere compatibili”. Francesco, poi, si augura che, nonostante tutto, tra Claudio e Mario ci siano stati dei bei momenti: “Io mi auguro che abbiano vissuto una bella relazione. Se grazie al loro rapporto hanno anche guadagnato soldi, sono felice per loro”. E sulle voci su un possibile tradimento di Claudio con il suo ex fidanzato Juan, Francesco non ha dubbi: “Secondo me sono solo grandi amici”. Nessuna parola fuori luogo e nessuna battuta al veleno, dunque, da parte di Francesco Zecchini che preferisce non alimentare polemiche e pensare solo alla sua vita. Dopo la scelta di Claudio, Zecchini non ha più rivisto l’ex tronista veronese. Attualmente è ancora single e si vocifera che potrebbe arrivare presto sul trono gay di Uomini e Donne.

© Riproduzione Riservata.