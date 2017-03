UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani e Michele D’Ambra, frecciatine al veleno sui social (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI, LA FRECCIATINA AL VELENO DI MICHELE D’AMBRA – Gemma Galgani continua ad essere la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne. La dama continua a scatenare critiche e polemiche per la sua voglia di restare sempre sotto la luce dei riflettori. Dopo aver chiuso la storia con Giorgio Manetti, Gemma Galgani ha avuto diversi flirt. In queste settimane, però, si parla soprattutto della sua conoscenza con Michele D’ambra con cui la frequentazione si è interrotta dopo poche uscite per alcune incomprensioni. Chiusa la frequentazione con Michele D’Ambra, Gemma Galgani non ha perso tempo cercando di riallacciare i contatti con Marco Firpo che, però, ha preferito non tornare sui suoi passi e chiudendo la porta alla dama storica del trono over. Il tentativo di Gemma di riprendere ad uscire con Marco Firpo ha scatenato la dura reazione di Giorgio Manetti e degli opinionisti che hanno accusato la Galgani di aver usato un pretesto per chiudere con Michele D’Ambra. Quest’ultimo, di fronte al comportamento di Gemma, nello studio del trono over non ha fatto una piega ma sui social ha lanciato una frecciatina nei confronti della dama scrivendo: “Perdere con classe è uscire ugualmente vincitore”. Nonostante abbia avuto delle uscite infelici su Gemma, dunque, Michele D'Ambra non sembra affatto pentito di ciò che ha fatto e, al contrario, sta ricevendo anche la solidarietà del pubblico che, da sempre, punta il dito contro la dama.

