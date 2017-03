UOMINI E DONNE / Gossip: Francesco Zecchini su Claudio e Mario “Non dovevano durare per forza in eterno!”

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: FRANCESCO ZECCHINI, LA SUA IDEA SULLA ROTTURA DI CLAUDIO E MARIO - La storia d'amore tra Claudio Sona e Mario Serpa si è definitivamente conclusa da un paio di settimane. L'ex coppia si era conosciuta durante il corso del primo trono gay di Uomini e Donne e, nonostante l'immediato feeling, in molti avevano evidenziato fin da subito le primissime divergenze caratteriali. Proprio per "colpa" dell'incompatibilità caratteriale sarebbe finita la storia che legava Claudio a Mario così come riferito anche dal Sona durante una diretta su Instagram. Francesco Zecchini nel frattempo, dopo tanto silenzio ha voluto dire la sua durante una intervista tra le pagine di Nuovo Tv. Per moltissimi infatti, l'ex tronista sarebbe stato propenso più alla scelta di Francesco che Mario ma, per dinamiche prettamente televisive, avrebbe deciso di uscire fuori dal programma insieme al romano. Francesco dopo la fine della sua parentesi a Uomini e Donne, è tornato in palestra e alla vita di tutti tra il suo lavoro di personal trainer e gli amici di sempre. La sua discrezione e il suo essere così introverso, sono comunque risultati essere un’arma davvero vincente tanto da desiderare di poterlo rivedere a settembre durante la seconda stagione del trono gay di Uomini e Donne in qualità di tronista alla ricerca del vero amore. “Non è che una coppia nata a Uomini e Donne debba durare per forza in eterno. Magari hanno scoperto lati del loro carattere che prima non erano emersi e si sono accorti di non essere compatibili”, ha dichiarato l’ex corteggiatore tra le pagine della rivista. Di seguito, Francesco ha sottolineato che tra Claudio e Mario potrà esserci solo amicizia: “Secondo me sono solo grandi amici”. Successivamente Francesco Zecchini ha espresso la sua opinione anche sulla possibilità di aver lucrato sulla loro breve relazione: “Io mi auguro che abbiano vissuto una bella relazione. Se grazie al loro rapporto hanno anche guadagnato soldi, sono felice per loro”. Dopo la rottura tra Mario e Claudio, Sona potrebbe riavvicinarsi all’ex corteggiatore? Staremo a vedere!

