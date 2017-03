UOMINI E DONNE / Luca Onestini tra Giulia Latini e Soleil Sorgè, la scelta nella prossima registrazione?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI SCEGLIE NELLA PROSSIMA REGISTRAZIONE? – Luca Onestini è sempre più vicino alla scelta. Dopo l’ultima registrazione del trono classico al termine della quale Giulia Latini ha annunciato il suo addio alla trasmissione, stanca dell’atteggiamento del tronista che, di fronte alla scelta di Soleil Sorgè di uscire in esterna anche con Marco Cartasegna, non solo non fa una piega ma tenta anche di baciarla. Di fronte alla possibilità che la Latini non torni più in trasmissione, Luca Onestini potrebbe annunciare presto la sua scelta che, a questo punto, non è affatto scontata. Se, infatti, inizialmente, i fans di Uomini e Donne erano convinti che la scelta sarebbe stata Giulia, da alcune settimane la situazione si è capovolta. Se con la Latini è dolce e premuroso, con Soleil, infatti è molto fisico e passionale. Luca Onestini non riesce a nascondere l’attrazione che prova nei confronti di Soleil Sorgè che, a sua volta, gradisce molto le attenzioni di Marco Cartasegna che l’ha puntata sin dalla prima puntata. Le esterne di Soleil e Marco stanno diventando sempre più intime e di fronte alla possibilità di perderla, Luca potrebbe scegliere già nella prossima registrazione. Quella di Onestini sarà una scelta avvolta dal mistero. Mai come stavolta, infatti, è difficile puntare su chi sarà effettivamente la scelta e, soprattutto, se la risposta sarà un sì o un no.

