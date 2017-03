UOMINI E DONNE / Sonia Lorenzini pazza d’amore per Emanuele Mauti: la dichiarazione che commuove

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LA DICHIARAZIONE DI SONIA LORENZINI PER EMANUELE MAUTI – Sonia Lorenzini è pazza d’amore per Emanuele Mauti. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre più felice e sempre più innamorata dell’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi che le ha letteralmente rubato il cuore. E’ passato un mese da quando Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne e la coppia, oggi, è davvero molto unita e legata. I due piccioncini convivono in una piccola casa a Roma e, nonostante la loro sia stata una scelta veloce e molto criticata, non sono affatto pentiti. Sonia Lorenzini, in occasione del primo mese d’amore insieme, sui social, ha dedicato delle dolci parole d’amore al suo fidanzato. “E’ passato un mese da quando siamo usciti insieme e da quando abbiamo deciso di continuare la nostra avventura fuori… non c’è mai stato nemmeno un momento nel quale ho pensato di aver preso la decisione sbagliata, anzi… l’unico errore che forse ho commesso è stato quello di non portarti via dall’inizio. […] Continuiamo oggi a viverci la verità di un rapporto sano, pulito e PURO! […] Se oggi siamo insieme è solo grazie a NOI che abbiamo saputo fregarcene di tutto e siamo riusciti a riconoscere l’amore vero! Auguri amor mio” – ha scritto sui social l’ex tronista. Sonia ed Emanuele, dunque, sono molto uniti e innamorati. I due saranno anche protagonisti della puntata speciale che andrà in onda domani, in prima serata su canale 5. Cliccate qui per vedere il post.

