UOMINI E DONNE / Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo contro la redazione? La verità della coppia

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: TERESA CILIA E SALVATORE DI CARLO RACCONTANO LA VERITA’ SUI RAPPORTI CON LA REDAZIONE – Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo continuano a non partecipare alle puntate speciali di Uomini e Donne. L’ex tronista e l’ex corteggiatore, nonostante formino una delle coppie più belle e amate del programma di Maria De Filippi, tornano in trasmissione da diverso tempo. Raffaella Mennoia ha più volte chiarito che non c’è alcun tipo di problema tra la redazione e i Teresavvo che, invitati tutte le volte, rifiutano l’invito. L’assenza di Teresa e Salvatore a Uomini e Donne, tuttavia, continua a scatenare polemiche. Nella puntata speciale che andrà in onda domani, in prima serata su canale 5, infatti, saranno presenti molti ex tronisti e corteggiatori degli ultimi anni. L’assenza di Teresa e Salvatore ha così deluso ancora una volta i fans dei Teresavvo che speravano di poter rivedere i propri beniamini in tv. Quale sarà, dunque, il motivo dell’assenza della coppia alla puntata speciale di Uomini e Donne? A rivelarlo è proprio l’ex corteggiatore che, rispondendo alla curiosità dei fans, su una delle tante pagine dedicate a Uomini e Donne, ha spiegato: “Non sono stato invitato e sinceramente non mi interessa il motivo. Se a voi risulta altro… non so che dire a tutte queste persone”. Diversamente da quanto ha affermato in altre occasioni da Raffaella Mennoia, dunque, stavolta l’invito ai Teresavvo non sarebbe proprio arrivato. L’autrice storica del programma di Maria De Filippi replicherà all’ex corteggiatore?

