Una vita, video replica del 16 marzo: Cayetana torna in pista ma Ursula dubita ancora di lei e Fabiana - Nelle ultime puntate Cayetana ha sognato alcuni momenti della sua infanzia. Così, ha deciso di chiudere questa storia e di andare da Fabiana nel cuore della notte. Intanto, Maria Luisa ha accettato felicemente la relazione tra Ramon e Trini. La Palacios ha così chiesto alla donna che ama di sposarlo. Nel frattempo, Teresa ha chiesto a Mauro di tornare a collaborare per sconfiggere Cayetana. Nel corso della puntata di Una Vita del 16 marzo, Cayetana raggiunge Fabiana nella notte, in soffitta. In lacrime le confessa che avrebbe tante volte voluto avere sua madre vicina quando era piccola. Fabiana l'abbraccia e Cayetana si lascia stringere tra le braccia di sua madre. La domestica le dice che da ora in poi staranno sempre vicine, ma Cayetana pensa che in pubblico dovranno mantenere le distanze. Fabiana capisce e le promette che continuerà a comportarsi come ha sempre fatto durante gli anni. Cayetana lascia la stanza in lacrime. Teresa avverte che Juliana è molto nervosa e le chiede cosa le sta accadendo. La donna confessa che dovrà fare una cosa che le cambierà la vita per sempre. Teresa intuisce che si tratta di qualcosa di grave. Trini chiede a Celia di farle da testimone al suo matrimonio con Ramon. Entusiasta, la moglie di Felipe accetta subito la proposta. Juliana, intanto, decide di confidarsi con Teresa e le spiega di avere un coagulo di sangue nella testa, che potrebbe causarle da un momento all'altro la morte. Questo le provoca molta paura e nei prossimi giorni farà una visita, attraverso un macchinario innovativo. Cayetana sembra essere tornata quella di un tempo e dà ordini a Ursula. All'improvviso, però, la blocca un mal di testa. Fabiana fa sapere alle domestiche che resterà con loro ad Acacias e tutte sono contente di rivederla come un tempo. Guadalupe nella stanza di Fabiana trova il fazzoletto di Cayetana e decide di portarlo via con sé. Ursula e Maximiliano vanno a trovare Cayetana e le chiedono di collaborare con la fondazione dedicata a German, contro i dottori imbroglioni. Cayetana, però, rifiuta in quanto vorrebbe avere a che fare con altre iniziative che riguardano l'istruzione. Maria Luisa annuncia a Trini e Ramon di volerli vedere presto convolare a nozze. La famiglia Palacios è di nuovo unita e Trini e Maria Luisa si abbracciano, sebbene la giovane sia ancora pensierosa. Felipe decide di aiutare Maximiliano senza ricevere in cambio del denaro. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 16 MARZO DI UNA VITA.

