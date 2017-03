Uomini e Donne Oggi / Anticipazioni: quale Trono va in onda? Trono Over, rottura per tre coppie! (17 marzo)

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: rottura per due coppie in studio (17 marzo 2017) - La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Dopo la lunga discussione avuta da Nino e Anna vista nella puntata di ieri, oggi si riparte proprio da Sabrina, che il cavaliere ha confessato di aver sentito qualche giorno fa per sfogarsi. Lei invece sta frequentando un altro cavaliere da ormai tre mesi alla fine dei quali lei lo ha invitato a passare un paio di giorni a casa sua a Cuneo. Lui però ha rifiutato dicendo di non sentirsela per mancanza di sentimento. Dabrive voleva appunto sollecitare la cosa per approfondire la conoscenza ma di fronte a questa scelta è portata a pensare che lui voglia essere un personaggio nello studio per questo oggi decide di chiuderla qui, anche perchè Serana svela di avances fatte anche nei suoi riguardi. Si passa così a Giorgio Manetti e Alessandra che si sono sentiti e visti ed ecco che si parte dalla loro esterna.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Graziella chiude con Giovanni che si sente pugnalato alle spalle (17 marzo 2017) - Giorgio e Alessandra si sono visti per una cena alla quale è seguita una conversazione brillante in cui si cita Antigone, Goethe e Shakespeare e conclusa anche con un bacio a stampo. In studio Gianni Sperti dichiara di non aver visto grande attrazione e infatti Giorgio lo conferma e chiude con la dama. Si passa a Maria Rosa che è stata ospite di Vanni ma oggi lei dichiara di voler conoscere altri cavalieri. Vanni è dispiaciuto perché a lui piace a così tanto che le ha dedicato una poesia d'amore, così gliela recita con emozione e poi ballano. Si arriva poi a Giovanni F. che è uscito con Graziella e nell'esterna lui la accoglie con un bouquet di fiori molto apprezzato, poi chiacchierano con allegria. In studio lui si dice contento di com'è andata e conferma di voler continuare la conoscenza ma Graziella non è dello stesso parere a causa della differenza d'età. Lui è contrariato e si sente quasi pugnalato alle spalle, poi balla con Gemma.

