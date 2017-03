VITTORIO SGARBI VS BARBARA D'URSO/ "Non invitare mio figlio, chiedi a me dei 9mila euro di vitalizio!"

VITTORIO SGARBI VS BARBARA D'URSO: IL CRITICO D'ARTE SI DIFENDE SUL VITALIZIO. 'CHIEDI A ME NON A MIO FIGLIO' (OGGI 17 MARZO 2017) - Vittorio Sgarbi si scaglia contro Barbara D'Urso attraverso un video postato sul suo account Facebook, dopo l'invito da parte della conduttrice al figlio di Sgarbi per parlare a 'Pomeriggio Cinque' dei soldi del vitalizio del padre. "Cara Barbara, so che ti sei molto appassionata al mio vitalizio. Da circa dieci anni prendo nove mila euro al mese, quindi hai pensato di farlo sapere perché si potesse dire come io appartenga alla casta di quelli che hanno un danaro che non dovrebbero avere per leggi che tra l’altro io non ho fatto e neanche ho votato" l'attacco di Vittorio Sgarbi che pian piano svela il motivo del suo attacco alla presentatrice Mediaset. Il critico d'arte parla di un vitalizio netto di cinque mila euro, visto che la cifra iniziale era lorda. "Hai invitato mio figlio perché lui potesse dire che non ha preso i soldi del vitalizio. Mi dispiace rovinarti la puntata, vedere mio figlio come il testimone di una vicenda lontana che non riguarda forse i vitalizi, ma i rapporti con sua madre". Vittorio Sgarbi, inoltre, annuncia che con i soldi del vitalizio ha intenzione di restaurare il patrimonio artistico italiano pubblico.

