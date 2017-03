VIVA L'ITALIA/ Su Rai 3 il film con Raoul Bova e Alessandro Gassman (oggi, 17 marzo 2017)

VIVA L'ITALIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 17 MARZO 2017: IL CAST - Viva l'Italia, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia realizata in Italia nel 2012 prodotta dall’Italian International Film in collaborazione con Rai Cinema e distribuita nelle sale cinematografiche dalla 01 Distribution. La regia è di Massimiliano Bruno che si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Edoardo Maria Falcone. Nel cast sono presenti attori piuttosto noti come Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli, Rocco Papaleo e Sarah Felberbaum. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

VIVA L'ITALIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 17 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende di un politico di nome Michele Spagnolo (Michele Placido) a capo del partito Viva l’Italia che in realtà non ha mai agito per il bene del paese ma piuttosto ha sempre messo i suoi interessi davanti a quelli dell’Italia. Nella sua carriera di politica che dura da ben trent’anni è riuscito anche a sistemare nell’ambito del lavoro i suoi tre figli. Valerio (Alessandro Gassmann) è divenuto direttore del personale in una nota azienda che si occupa di ristorazione nonostante però non abbia qualità manageriali ma sia più interessato alle sue stagiste senza peraltro preoccuparsi di sua moglie e di suo figlio. Riccardo (Roul Bova) invece lavora come medico nel reparto di geriatria che però ha tutta una serie di problemi a causa del primario che dirotta i pazienti nella sua clinica privata. Susanna (Ambra Angiolini) è un’attrice o presunta tale in quanto grazie alle raccomandazioni di suo padre riesce ad ottenre parti impossibili nonostante sia negata per la recitazione. La ragazza però è anche perseguitata da uno stalker, motivo per cui il padre ingaggia Marco (Edoardo Leo) come guardia del corpo. Un giorno però Michele viene colpito da un ictus che gli danneggia quella parte del cervello che toglie i freni inibitori e che gli fa fare cose impensate a causa della sua franchezza come dire a sua moglie che la tradisce oppure dire durante una riunione del suo partito che per lui la questione politica è una rottura di scatole. Per i figli questa situazione all’inizio preoccupante diventa qualcosa di molto positivo in quanto da loro possibilità di crescere e di migliorare in un vero e proprio percorso di rinascita. Valerio non avendo più l’appoggio del padre viene messo in secondo piano nell’azienda, questo lo porta ad una profonda crisi. Cerca quindi appoggio in sua moglie ma scopre che questa lo tradisce, così profondamente deluso anche da suo figlio che lo umilia diviene una persone più forte e astuta e riconquista la fiducia dei suoi capi. Grazie a Marco, Susanna inizia a fare lezioni di dizione per migliorare il suo modo di recitare. Anche Riccardo deve fare i conti con suo padre che scopre averlo raccomandato, ma tuttavia grazie ad una forte discussione tra i due, Riccardo capisce che deve fare in modo di smascherare il suo primario per tutti gli illeciti che compie quotidianamente. Alla fine anche Michele ammette tutte le proprie colpe raccontando ai magistrati le sue malefatte e quelle dei suoi colleghi politici.

