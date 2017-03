YOU ARE WANTED/ Anticipazioni, in anteprima su Amazon Video la serie thriller: hacker e furto d'identità

You Are Wanted, in anteprima su Amazon Video

YOU ARE WANTED, ANTICIPAZIONI PUNTATE 17 MARZO 2017: LA SERIE - Debutta su Amazon Video oggi, venerdì 17 marzo 2017, la serie Tv tedesca You Are Wanted, in anteprima assoluta. Il dramma e thriller nasce da una creazione di Bob Konrad, hanno Hackfort e Richard Kropf, mentre il cast conterà su volti noti del piccolo schermo tedesco, a partire dal protagonista Lukas Franke, interpretato dal giovanisssimo Matthias Schweighofer. Enfant prodige e classe 1981, ha debuttato sul piccolo schermo in Germania quando aveva appena 13 anni. Al suo fianco Tom Beck, nei panni di Marc Wessling, Catrin Striebeck che vedremo nel ruolo di Sandra Jansen e Alexandra Maria nei panni di Lara Hanna Franke. Il tema trattato non potrebbe essere più attuale: che cosa succederebbe se un giorno ci accorgessimo che un hacker ha rubato la nostra identità digitale e conosce ogni nostro più piccolo segreto? In un'epoca dominata dalla tecnologia, in cui i dati vengono conservati in formato virtuale, sono sempre più frequenti i furti che si muovono in questa direzione e che spesso rendono pubblici dettagli privati di vip e gente comune.

YOU ARE WANTED, ANTICIPAZIONI PUNTATE 17 MARZO 2017: LA TRAMA - Lukas è un giovane padre e impiegato in un hotel come manager, che un giorno si ritrova al centro di un furto di dati. Un gruppo di hacker ha violato infatti il suo sistema ed ora è impossesso della sua vita. I cyber criminali inizieranno a riscrivere pagine e pagine di vissuto, fino ad attirare su Lukas l'attenzione della BKA, la German Federal Office, che lo accuserà di essere un affiliato di una cellula terroristicca. Anche la moglie Lara inizierà presto a dubitare della verità, cercando di capire qualcosa di più sull'uomo che ha sposato, ma Lukas sceglierà di reagire solo quando il figlio riceverà delle chiare minacce di morte. Solo allora il protagonista troverà la forza ed il coraggio di allearsi con Lena, a sua volta vittima dello stesso furto da parte degli hacker. I due risaliranno alla verità, per scoprire perchè entrambi siano stati presi di mira e dimostrare la loro innocenza, per poter riavere indietro tutto ciò che gli è stato tolto.

